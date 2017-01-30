İNGİLİZ BAKAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İngiliz Bakan'dan Türkiye açıklaması

İngiltere Savunma Bakanı Fallon, Türkiye ile teknolojilerini ve beyin güçlerini bir araya getireceklerini açıkladı.

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İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İngiltere ile Türkiye’nin Milli Muharip Uçak Projesi’nde (TF-X) teknolojilerini ve beyin güçlerini bir araya getireceklerini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin savunma konularında sorularını yanıtlayan Fallon, Başbakan Theresa May’in cumartesi günü Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalanan TF-X anlaşmasını değerlendirdi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin Lancashire milletvekili Mark Menzies, iki ülke arasındaki anlaşmayla seçim bölgesinde 400 kişiye istihdam sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fallon’a, bu anlaşmanın İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrasında dünyayla ekonomik işbirliğine açık bir tutum alacağının işareti olup olmadığını sordu.

Soruya "Evet, anlaşma bunun işaretidir." yanıtını veren Fallon, şunları kaydetti:

"İngiltere ile Türkiye’nin yeni bir muharip uçak geliştirilmesinde teknolojilerini ve beyin güçlerini birleştirecekleri TF-X projesinin çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından ben de memnuniyet duydum. Bu anlaşmanın hem İngiltere’de hem de Türkiye’de daha fazla istihdam yaratacağını ümit ediyorum.”

Cumartesi günü Ankara’da Milli Muharip Uçak Projesi'ni (TF-X) geliştirmeye yönelik Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) ile İngiliz savunma devi BAE Systems arasında çerçeve sözleşme imzalanmıştı.

AA
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