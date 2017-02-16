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İNGİLİZ BANKASINDA SKANDAL !

İngiliz bankasında skandal !

Royal Bank of Scotland'ın bazı yöneticilerinin bankanın kayıtlarında tahrifat yaptığı iddia edildi.

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Royal Bank of Scotland’ın bazı yöneticilerinin bankanın kayıtlarında tahrifat yaptığı iddia edildi.

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of  Scotland’ın (RBS) bazı yöneticilerinin bankanın kayıtlarında tahrifat yaptığı öne  sürüldü.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan bankanın eski çalışanlarından  Kıdemli Yönetici Mark Wright, bankanın bazı çalışanlarının resmi kayıtlarda  tahrifat yaparak hatalı uygulamaları gizlediğini öne sürdü.

Wright, daha önce bankanın yetkilileri ile konuyu görüştüğünü  belirterek, “Daha önce beş müşterim bankanın uygunluk-onay departmanına  (compliance) ilişkin şikayetlerini telefon üzerinden iletiyor. Fakat  söylediklerinin deşifreleri müşterilerin ifadelerini yansıtmıyor.” ifadelerini  kullandı.

Kıdemli yönetici olarak bankanın hatalı uygulamalarını yöneticilerine  iletmesinin görev tanımı içerisinde olduğunu belirten Wright, “Grubun uygunluk  onay departmanındaki bu şekilde kayıtların tahrif edilmesinin sıklıkla yapılan  bir uygulama olduğunu keşfettim.” şeklinde konuştu.

Kayıtlarda söz konusu tahrifatın 2005-2012 yıllarında gerçekleştiğini  öne süren Wright, iddialarını banka yöneticileri ile paylaşmasının ardından daha  önce “mükemmel” olarak tanımlanan performans değerlendirmesinin “sakıncalı”  olarak değiştirildiğini, bonus ödemelerinin ise durdurulduğunu iddia etti.

Wright, 2013 yılında ise ruh sağlığı sorunları nedeniyle bankadan  ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Wright’ın iddiaları eski Liberal Demokrat Parti vekillerinde Norman  Lamb tarafından da gündeme taşınıyor.

Lamb, “Korkum şu ki bu, bankanın içerisindeki birkaç çürük elmanın  davranışlarından çok daha fazlası. Ortada yolsuzluğu uygulayan bir kurumsal  kültürün oluştuğu görüntüsü var.” değerlendirmesinde bulundu.

Londra merkezli mali araştırmalar şirketi RGL’nin Üst Yöneticisi James  Hayward ise birçok şirketin bankaya evrakta tahrifat dahil farklı alanlarda dava  açtığını söyledi.

Hayward, “Birçok örnekte bankanın uygulamalarının insanların  işletmelerine ve hayatlarına tamamen zarar verdiğini görüyoruz. Söz konusu  müşterilere mali ve duygusal olarak bilinçli şekilde zarar veriliyor. Bu  insanların tek hatası bankalarına güvenmiş olmak.” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin RBS’ten yapılan açıklamada ise iddiaların dikkate  alındığı, gerekli incelemelerin yapıldığın belirtilerek, dokümanlarda sistematik  tahrifat iddiaları ise yalanlandı.

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