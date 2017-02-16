İngiliz bankasında skandal !

Royal Bank of Scotland’ın bazı yöneticilerinin bankanın kayıtlarında tahrifat yaptığı iddia edildi.

İngiltere’nin önde gelen bankalarından Royal Bank of Scotland’ın (RBS) bazı yöneticilerinin bankanın kayıtlarında tahrifat yaptığı öne sürüldü.



İngiliz yayın kurumu BBC’ye konuşan bankanın eski çalışanlarından Kıdemli Yönetici Mark Wright, bankanın bazı çalışanlarının resmi kayıtlarda tahrifat yaparak hatalı uygulamaları gizlediğini öne sürdü.



Wright, daha önce bankanın yetkilileri ile konuyu görüştüğünü belirterek, “Daha önce beş müşterim bankanın uygunluk-onay departmanına (compliance) ilişkin şikayetlerini telefon üzerinden iletiyor. Fakat söylediklerinin deşifreleri müşterilerin ifadelerini yansıtmıyor.” ifadelerini kullandı.



Kıdemli yönetici olarak bankanın hatalı uygulamalarını yöneticilerine iletmesinin görev tanımı içerisinde olduğunu belirten Wright, “Grubun uygunluk onay departmanındaki bu şekilde kayıtların tahrif edilmesinin sıklıkla yapılan bir uygulama olduğunu keşfettim.” şeklinde konuştu.



Kayıtlarda söz konusu tahrifatın 2005-2012 yıllarında gerçekleştiğini öne süren Wright, iddialarını banka yöneticileri ile paylaşmasının ardından daha önce “mükemmel” olarak tanımlanan performans değerlendirmesinin “sakıncalı” olarak değiştirildiğini, bonus ödemelerinin ise durdurulduğunu iddia etti.



Wright, 2013 yılında ise ruh sağlığı sorunları nedeniyle bankadan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi. Wright’ın iddiaları eski Liberal Demokrat Parti vekillerinde Norman Lamb tarafından da gündeme taşınıyor.



Lamb, “Korkum şu ki bu, bankanın içerisindeki birkaç çürük elmanın davranışlarından çok daha fazlası. Ortada yolsuzluğu uygulayan bir kurumsal kültürün oluştuğu görüntüsü var.” değerlendirmesinde bulundu.



Londra merkezli mali araştırmalar şirketi RGL’nin Üst Yöneticisi James Hayward ise birçok şirketin bankaya evrakta tahrifat dahil farklı alanlarda dava açtığını söyledi.



Hayward, “Birçok örnekte bankanın uygulamalarının insanların işletmelerine ve hayatlarına tamamen zarar verdiğini görüyoruz. Söz konusu müşterilere mali ve duygusal olarak bilinçli şekilde zarar veriliyor. Bu insanların tek hatası bankalarına güvenmiş olmak.” ifadelerini kullandı.



Konuya ilişkin RBS’ten yapılan açıklamada ise iddiaların dikkate alındığı, gerekli incelemelerin yapıldığın belirtilerek, dokümanlarda sistematik tahrifat iddiaları ise yalanlandı.