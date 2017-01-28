İngiliz basınından May'e sert tepki

İngiliz gazete Independent, İngiltere Başbakanı Theresa May'in "Türkiye, diğer tüm ülkelerden fazla mültecilere ev sahipliği yaptı. Başka bir NATO üyesi ülkenin mülteci girişlerini yasaklaması konusunda ne hissettiniz" sorusuna verdiği "Herkesin mülteci politikası kendine" yanıtını "Trump'ın göçmen yasağını kınamayı reddetti!" başlığıyla haberleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin ABD'ye girişini, "ikinci bir emre kadar" durdurmuştu.

Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile dün bir araya gelmişti. Güvenlik ve istihbarat konusundaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini vurgulayan May, "IŞİD ve İslami radikalizme karşı ortak mücadelemizi geliştireceğiz. Bunun arkasında yatan ideolojiyi yenmeden bu örgütten kurtulamayız" demişti.

May, Başbakan Binali Yıldırım ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi:

"Türkiye’nin terörle mücadelede ne kadar önemli bir katkıda bulunduğunun farkındayız. Birleşik Krallık bu konuda çok iyi çalışmalar yaptı. Özellikle mültecilerin yerleştirilmesine ilişkin belirli düzenlemeler gerçekleştirdik. Bizim o ülkelerde, onların desteklendiği ülkelerde de desteklenmesi gerekiyor. Birleşik Krallık bu konuda en fazla mali destek sağlayan ikinci ülke. Biz yardıma muhtaç olan Suriyeliler için ülkemizde gerekenleri yapıyoruz. Herkesin mülteci politikası kendine"

Gazete, May'in açıklamalarını "Theresa May Donald Trump'ın göçmen yasağını kınamayı reddetti. Başbakan, Washington'daki yeni Başkan ile görüşmekten memnun" diye yorumladı.

Haberde ayrıca, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Mülteci sorununu duvar örmekle çözemeyiz. Bölgesel kalkınma farklılıkların ortadan kaldırılması lazım. Bölgesel anlaşmazlıkların çözümü için BM şemsiyesi altında uğraşmamız lazım. Duvar inşa edersiniz, sorunlar birikir, birikir o duvar yıkılır. Berlin duvarı da yıkıldı" açıklamasına da yer verildi.