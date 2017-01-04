İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ'DEN ESPRİLİ YORUM

İngiliz Büyükelçi'den esprili yorum

BBC Türkçe servisinin attığı bir tweet'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore'den esprili bir yorum geldi.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Türkçe servisinin attığı bir tweet'e İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'dan ilginç bir yorum geldi. BBC Türkçe'nin tweet'indeki görüntüde, Türkiye'nin bulunduğu bölgeye bir gök cismi düşüyordu.

BBC Türkçe "Dünya'ya asteroit çarpması nasıl önlenecek?" başlıklı haberini Twitter'da paylaşırken bir GIF hazırladı.

Bu GIF'te bulunan gök cisminin Dünya üzerinde tam da Türkiye'ye denk gelen bölgeye düşmesi bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Bunun üzerine Tevbe Glühwein isimli kullanıcı İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u da etiketleyerek, "Meteorun tam Türkiye'ye düşmesini nasıl açıklıyorsunuz? Bu da mı tesadüf!" diye tweet attı.

Glühwein'a cevap veren Moore ise BBC Türkçe'yi etiketleyerek, "Bu taş altında bir İngiliz parmağı var mı?" diyerek, İngiliz yayın kuruluşunun Türkçe servisine esprili bir soru yöneltti.

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