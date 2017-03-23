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İNGİLİZ BÜYÜKELÇİDEN NUH ALBAYRAK VE BURHAN KUZU'YA TEPKİ

İngiliz büyükelçiden Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'ya tepki

İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'nun Londra'daki terör saldırısı ile ilgili tweetlerine karşı Erdoğan'ın kınama mesajını örnek gösterdi.

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İngiltere Büyükelçisi Richard Moore, Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak ve Burhan Kuzu'nun İngiltere'deki saldırıyla ilgili twitlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kınama mesajını örnek vererek tepki gösterdi. Moore "Yazık. Erdoğan'ın nazik mesajını görmediniz mi?" diye yazdı.

İngiltere'deki terör saldırısı için 'komedi bir saldırı' yorumu yapan Nuh Albayrak’a yanıt veren İngiliz Elçi Richard Moore, Twitter’da “Yazık. @RT_Erdogan'ın nazik mesajını görmediniz mi?” diye yazdı.

İngiliz Elçi Richard Moore, daha sonra Burhan Kuzu’ya da yanıt verdi. İngiliz Elçi, “İngiltere'de terör saldırısı. Bununla terör Avrupa'ya diyor ki, en güvenli bölgeniz İngiltere mi?İşte en güvenli bölgenden de vururum seni” diyen Burhan Kuzu’ya şu yanıtı yazdı:

“Kınama yok. Dayanışma yok. Yazık Sayın @RT_Erdogan, Sayın @BA_Yildirim ve çeşitli Bakanların nazik mesajlarına katılmıyor musunuz?”

Moore bir takipçisinin "Biz ölürken umrunuzda değildi. K..ı kırık iki mesajınız vardı sadece" sözlerine ise "Çünkü bu akılsız İngilizofobia'yı reddetmek vakittir" diye cevap verdi.

Saldırının ardından Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak "Komedi bir saldırı ile dünyayı ayağa kaldıran İngilizlerin algı operasyonuna hizmet eden bütün haber kanallarımızı kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Elçi ayrıca sosyal medya hesabından AB Bakanı Ömer Çelik ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın terör saldırısına yönelik kınama mesajlarını da takipçileri ile paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İKİ DİLDE KINAMA MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'deki terör saldırısını Türkçe ve İngilizce mesajlarla kınadı. Erdoğan, "Londra'da gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Türkiye olarak, Birleşik Krallık'ın acısını derinden hissediyor ve paylaşıyoruz. Bu elim hadisede yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve dost Birleşik Krallık halkına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, küresel barış ve güvenliğe büyük tehdit oluşturan terörle mücadelede dost ve müttefik Birleşik Krallık'la dayanışma içerisindedi" mesajlarını paylaştı.

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