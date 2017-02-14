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İNGİLİZ DEVİNDEN TARİHİ ZARAR AÇIKLAMASI

İngiliz devinden tarihi zarar açıklaması

İngiltere'nin dünyaca ünlü şirketi Rolls-Royce, geçen yıl için 4,6 milyar sterlin (20.7 milyar lira) ile tarihinin en yüksek zararını açıkladı.

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Şirketten geçen yıla ilişkin yapılan bilanço açıklamasında, vergilendirme öncesi 4,6 milyar sterlin seviyesinde zarar edildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz sterlinindeki değer kaybının ise devam eden kontratlarda yaklaşık 4,4 milyar sterlin seviyesinde gelir kaybına neden olduğu kaydedildi.

Rolls-Royce, iş adamı Henry Royce tarafından 1884 yılında kurulduğundan bu yana en yüksek zararını 2016 için açıklamış oldu. 

Şirket daha önce Endonezya, Rusya ve Çin dahil olmak üzere 6 ülkedeki siparişler için aracılara rüşvet verildiği yönünde ABD ve İngiltere'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından 671 milyon sterlin ödeyerek anlaşma yoluna gitmişti. 

"DEĞİŞİKLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

Rolls-Royce’un Üst Yöneticisi Warren East, gelecek dönemde şirketin kar marjının artırılması için girişimlerde bulunulacağını belirterek, "Geniş kapsamlı faaliyetlerimizin beklediğimiz tam karı yarattığından emin olmalıyız. Sadece masrafların azaltılması değil, aynı zamanda yüksek iş standartlarının sürdürülebilmesi için şirkette gerekli kültürel ve davranışsal değişiklikleri de gerçekleştirmeliyiz" ifadelerini kullandı. 

Rolls-Royce, 1971 yılından beri otomotiv şirketi "Rolls-Royce Motor Cars" şirketinden bağımsız olarak sivil havacılık, savunma, motor sanayi, denizcilik ve nükleer enerji alanlarında faaliyet gösteriyor. Otomotiv şirketi Rolls-Royce Motor Cars ise 1998'den bu yana BMW'nin iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.

ALİ AĞAOĞLU RR TUTKUNU 

Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'da Rolls-Royce'un Türkiye'deki tutkunlarından. Ağaoğlu'nun garajında birden fazla RR olduğu biliniyor. 

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