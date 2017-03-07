İngiliz gazetesinden bomba iddia

İngiliz Times gazetesinin bugünkü haberine göre; Rusya ve ABD Suriye'de el sıkıştı. İki ülke birlikleri de gövde gösterisi yaparak bayraklarını dalgalandırıyor. Ancak Donald Trump döneminde ABD ve Rusya arasındaki yeni jeostratejik yakınlığı gösteriyor.

İngiliz Times gazetesi, Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'nin Menbiç kentinin kenar mahallelerinde devriye gezdiklerini yazdı. Gazeteye göre bu gelişme, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş alanında süpergüçler arasındaki en yakın işbirliği.

Times'ın dünya sayfalarındaki haberin başlığı, "Rus ve Amerikan güçleri Suriye'de orta yol buldu".

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DEVRİYE GEZİYORLAR



Gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer, Suriye'deki Amerikan ve Rus askerlerinin Türkiye sınırından sadece yaklaşık 21 kilometre uzaktaki Menbiç kentinin batısındaki bazı kasabalarda devriye gezdiklerini belirtiyor.



Richard Spencer, iki ülke birliklerinin birbirlerinden sadece yaklaşık 10 kilometre uzakta olduklarını vurguluyor.



Spencer'ın altını çizdiği nokta, gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Rusya'nın amacının, bölgedeki güçlerin birbirleriyle savaşmalarını önlemek olması.

PKK’nın Suriye uzantısı YPG öncülüğündeki SDG’ye bağlı Münbiç Askeri Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Münbiç’in ve kırsal bölgelerinin bizim korumamız ve uluslararası koalisyonun gözetimi altında olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz” denildi.

YENİ JEOSTRATEJİK YAKINLIK

"İki ülke birlikleri de gövde gösterisi yaparak bayraklarını dalgalandırıyor. Donald Trump döneminde ABD ve Rusya arasındaki yeni jeostratejik yakınlığı gösteriyor.



"Bir zamanlar sıradan bir yer olan Menbiç şimdi Suriye'nin çok taraflı sorununda stratejik bir kavşakta bulunuyor. Burası Suriye rejiminin, Türkiye'nin, Arap isyancıların ve Kürtlerin hedefi. Rusya rejimi destekliyor. ABD ise YPG (Halk Koruma Birlikleri) liderliğindeki yerel milislerin oluşturduğu ittifaka destek veriyor.



Türkiye, ABD'nin NATO'daki müttefiki. (Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı) YPG, PKK'nın Suriye'deki kolu. PKK ise Ankara ile bir gerilla savaşı yürütüyor."