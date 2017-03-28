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İNGİLİZ GAZETESİNİN BACAK MANŞETİ OLAY OLDU

İngiliz gazetesinin bacak manşeti olay oldu

İngiliz Daily Mail gazetesinin manşeti İngiltere ve İskoçya'da büyük tepki çekti.

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Daily Mail gazetesinin bugün manşetinde koyduğu fotoğraf ve kullandığı ifadeler İngiltere ve İskoçya'da büyük tepki topladı. "Brexit'i boşver bacak yarışını kim kazanacak?" manşeti atan gazete cinsiyetçilik ve aptallıkla suçlandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinin bugünkü sayısındaki manşeti İngiltere'de tepkilere sebep oldu.

"Brexit'i boşver bacak yarışını kim kazanacak?" başlığı atarak İngiltere Başbakanı Theresa May ve İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un bacaklarının ön planda olduğu bir fotoğraf kullanan gazete 'cinsiyetçilik' eleştirilerin hedefi oldu.

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İki kadın liderin İskoçya'nın Glasgow şehrinde gerçekleştirdiği görüşmeden çektiği fotoğrafı kapağına taşıyan gazete İngiliz bakan ve milletvekillerinin de tepkisini çekti.

İşçi Partisi vekili Harriet Harman "Aptalca... ve 2017 yılındayız" yazarak başlığı eleştirenlerden biri oldu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar da, manşet görselini erkek politikacıların şortlu fotoğraflarıyla montajlayarak tepkisini ortaya koydu.

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