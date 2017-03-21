İngiliz şirketleri Türkiye'ye yöneldi

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, İngiliz şirketlerin dışarıdan temin edeceği ürünleri almak için daha önce Hindistan, Çin ve Güneydoğu Asya'ya gittiğini belirterek, "Son 18 aydır Türkiye'ye geliyorlar. Kalite, seyahat ve kazanılan zaman... Bütün bunlar Türkiye'yi daha cazip kılıyor." dedi.

Gaunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İngiliz şirketinin Türkiye'de yatırımı bulunduğunu, Shell, Vodafone, HSBC, BP, Unilever, Deloitte ve KPMG gibi İngiliz şirketlerin Türkiye'de aktif olarak rol oynadığını ifade ederek, İngiliz SABMiller'in Efes'in yüzde 20'lerde olan payını 2,5 milyon dolara satın aldığını hatırlattı.

İngiliz şirketlerin Türkiye'deki Kamu-Özel Sektör İşbirliği Sağlık Programı ile ilgilendiğini belirten Gaunt, "Türkiye'ye gelecek olan yatırımcılar uzun vadeli kalmak istiyor. Kısa ve orta vadede kalmak istemiyor. Bu pozitif bir algı. Türkiye, aynı zamanda İngiliz yatırımcılara uzun vadeli yatırım seçeneği sunuyor." dedi.

İngiliz KOBİ'lerin yatırımcı olmadığını, daha çok ticari anlaşma ve ortaklıklar aradığını ifade eden Gaunt, İngiliz şirketlerin son 10 yıldır Türkiye'ye 20 milyar sterlin yatırım yaptığını bildirdi.

Dünyanın bir türbülansa girdiğini ve yatırımcıların global anlamda biraz gergin olduğunu dile getiren Gaunt, "Bu güçlü ilişkinin Brexit sonrasında iki ülke arasında oluşabilecek yeni serbest ticaret anlaşmaları ile daha da kuvvetlenmesi muhtemel." ifadesini kullandı.

"Türkiye güzel ürünler üretiyor"

Chris Gaunt, İngiliz ihracatçılar için Türkiye'deki fırsatların teknoloji, inovasyon, yaratıcılık, sağlık hizmetleri, altyapı hizmetleri ve tarım olduğunu belirterek, Türkiye'yi bölgesinde gelişen üs olarak gördüklerini söyledi.

Türk firmalar ile iyi ilişkiler geliştirilmesinin İngiliz şirketlere yardımcı olacağını ifade eden Gaunt, şöyle devam etti:

"Türkiye, mühendislikte çok güçlü. Türkiye güzel ürünler üretiyor. Bu ürünleri üreten Türk firmalarının çoğu diğer firmalar için çalışıyor, Türk markası yaratmak için çalışmıyorlar. Beko ve Arçelik bunun dışında... Bu şirketler global hale geldi. Ama bunların dışında fazla bir marka yok. Türk şirketleri daha ileri gitmek için değer zincirine önem vermeli. Bunun de tek yolu kendi ürününü üreterek markalaştırmak ve Türk markasını global alanda pazarlamak. İngiltere birçok global markaya sahip. Biz nasıl teşvik edileceğini ve marka yaratmayı biliyoruz. Bu konuda Türk üreticilere yardım edebiliriz. Türk ürünleri kaliteli ve güzel.

İngiliz şirketleri dışarıdan temin edeceği ürünleri almak için daha önce Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya'ya gidiyordu. Son 18 aydır Türkiye'ye geliyorlar. Çünkü burada daha çok yetenekli insan var. Aynı zamanda Türkiye İngiltere'ye daha yakın, sadece 3,5 saat sürüyor. Burada fiyatlar biraz daha pahalı ama kalite, seyahat ve kazanılan zaman... Bütün bunlar Türkiye'yi daha cazip kılıyor."

"Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek"

BCCT Başkanı Gaunt, İngiltere'ye gittiğinde Türkiye'yi tanıttığını belirterek, insanların gazete okuduğunda Türkiye hakkında olumsuz haberler gördüğünü, bunun da Türkiye'de iş yapmalarına engel olduğunu ifade etti. Gaunt, İngiltere'deki bazı medya kuruluşlarının Türkiye hakkında abarttığını da söyledi.

Türkiye'nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Gaunt, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin artık bilirkişiye ihtiyacı yok. Türkiye'deki eğitim ve insanlar kaliteli. Bunlar pozitif şeyler. Türkiye ekonomisinde şu anda bir baskı var. Orta ve uzun vadede Türk ekonomisi yükselişe geçecek. İngiltere'deki yatırımcılara bunu anlatıyoruz. Şu anda orta ve uzun vadedeki fırsatları kaçırmamaları gerektiğini söylüyoruz, geri dururlarsa fırsatı gelecekte kaçıracaklar."

Gaunt, İngiltere'nin, geçen yıl 961 milyon dolar tutarındaki doğrudan yatırım ile Türkiye'ye en fazla yabancı yatırım gerçekleştiren ülkelerden olduğunu bildirdi.