İngiliz Times'tan dikkat çeken DEAŞ analizi

İngiliz Times gazetesi Reina'da 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın ardından teröristin Orta Asya kökenli olabileceği şüphesi üzerine bu ülkelerden DEAŞ'a katılımı ele alan bir analiz yayımladı. Analizde DEAŞ'ın Orta Asya konusunda ciddi bir stratejisi olduğu, "Türkiye'deki istikrarsızlığı artırıp Orta Asya'da daha fazla destek çekmeye, daha fazla terörist devşirmeye çalıştıkları" yorumuna yer verildi. Analizde Orta Asyalıların terör örgütü DEAŞ içinde 'en özel birlikler' olarak görüldüğü belirtildi.

Times'ın yayımladığı analizde Reina'yı kana bulayan teröristin Uygur Türkü olabileceği iddiasına yer verildi.

BBC Türkçe'nin aktardığı haberde şu ifadeler yer aldı:

'KOMİK BİR HABER OLARAK ALGILANMIŞTI AMA...'

"2015'te DEAŞ 'en yaşlı savaşçısı' olarak tanıttığı 80 yaşındaki Muhammed Amin adlı beyaz sakallı militanın videosunu internete koyduğunda, 'komik bir haber' olarak algılanmıştı. Ama Amin'in hikayesi aslında bir uyarıydı. Çin'in Uygur Türklerine baskısından usandığını, Suriye'de DEAŞ saflarında savaşırken oğlunun izinden giderek örgüte katıldığını anlatıyordu. Eski bir imam olan Amin, savaşmak için geldiği Suriye'ye eşini, kızını ve dört torununu da getirmişti. Aynı Türk basınında çıkan haberlere göre Reina saldırganının yaptığı gibi."

"Çin 2015 yılında 300 vatandaşının Suriye'de savaşmaya gitmiş olabileceğini açıkladı. Büyük kısmı Nusra Cephesi'yle birlikte hareket eden 'Türkistan İslami Partisi' adlı örgüte katılmışlardı. "Bu örgütün bugün binlerce olmasa bile yüzlerce militanı var. "Geçen yıl internete sızan DEAŞ belgelerindeyse 114 Çin vatandaşının DEAŞ'a katılmış olduğu görülüyordu."



Terör örgütü DEAŞ 2015'te internete koyduğu videoda 80 yaşındaki Çin vatandaşı Muhammed Amin için en yaşlı üyeleri olduğunu söylemişti.

"Pek çoğu aynı Muhammed Amin gibi ailelerini de yanlarında getirmişlerdi. Kısa vadede ülkelerine dönmek gibi bir niyetleri yoktu."

"DEAŞ UYGUR, KIRGIZ, KAZAK ÇOCUKLARI EĞİTTİ"

"Uygur Türkü çocuklar, Kırgız ve Kazak çocuklarla birlikte DEAŞ tarafından eğitildi."

"Kazak çocuklar, DEAŞ'ın propaganda videolarında yakalanan 'casusları' öldürürken görülüyordu."

'TÜRKİYE'DE KOLAYCA KALABALIĞA KARIŞIYORLAR'

"Bugüne kadar 2000 ila 4000 Orta Asyalının DEAŞ'a katıldığı sanılıyor. Bunların arasında Uygurlar da var, Kazaklar da Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler ve Tacikler de.

"Kırgızistan bir nebze dışarıda tutulursa, bu ülkelerin tümünde baskıcı rejimler var. Hepsi fakir ülkeler ve kırsal bölgelerde derin bir muhafazakarlık hakim.

"Artık militanların ülkelerine dönmeleri son derece zor. Ülkeleri sınırları kapatmış durumda.

"Ancak Türkiye'ye kolayca kalabalığa karışabiliyorlar. Tacikler hariç hepsinin dili Türkçe'ye yakın.

"EN ÖZEL DEAŞ BİRLİKLERİ"

Analizde İngiltere'deki King College Üniversitesi'nden Charlie Winter'ın görüşlerine de yer verildi. Winter, Orta Asyalıların terör örgütü DEAŞ içerisinde en özel birlikler olarak görüldüğünü, intihar saldırılarını da çoğunlukla bu ülkelerden gelenlerin düzenlediğini belirtiliyor.

Analizde "1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle bağımsızlığını ilan eden Orta Asya ülkelerinde bölgede yeniden etki kurmak isteyen Rusya ile baskıcı rejimlere üçüncü bir alternatif olarak İslam yükselişe geçmişti" denildi.

Gulf State Analytics araştırma şirketinden Theodore Karashik ise terör örgütü DEAŞ'ın Orta Asya konusunda ciddi bir stratejisi olduğunu düşünüyor ve "Türkiye'deki istikrarsızlığı artırıp Orta Asya'da daha fazla destek çekmeye çalışıyorlar. Bu bir militan devşirme girişimi" diyor."