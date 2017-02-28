  • Hollande konuşurken keskin nişancı silahı ateş aldı
  • Adil Öksüz hakkında yeni gelişme !
  • Melih Gökçek'ten bomba FETÖ iddiaları !
  • Diyarbakır'da ortalık savaş alanına döndü
  • Erdoğan'a suikast davasında ''cuntacı'' gerginliği
YEREL HABERLER
Muğla Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İNGİLİZ VATANDAŞI BALKONDA ÖLÜ BULUNDU

İngiliz vatandaşı balkonda ölü bulundu

Muğla'da bir İngiliz vatandaşı evinin balkonunda ölü bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, ailesi ile birlikte yaşayan 70 yaşındaki İngiliz vatandaşı Brian Bell evinin balkonunda ölü bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Gümbet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartta meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşayan İngiliz vatandaşı Brian Bell, eşi tarafından balkonda hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Bell'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bell'in cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
193
-
Rahmi Koç oğlunun ölümünden o ismi sorumlu görüyorRahmi Koç oğlunun ölümünden o ismi sorumlu görüyor
Darbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldüDarbenin içinde Ak Partili vekilin olduğu ileri sürüldü
Bahçeli yine eski sert günlerine döndüBahçeli yine eski sert günlerine döndü
Güpegündüz fuhuş pazarıGüpegündüz fuhuş pazarı
Mobil bankacılığı kullananlar tehlike altındaMobil bankacılığı kullananlar tehlike altında
Böyle kin görülmediBöyle kin görülmedi
ABD'de yaşayan Türkler tedirginABD'de yaşayan Türkler tedirgin
Karısını asitli kahveyle öldürmeye kalktı !Karısını asitli kahveyle öldürmeye kalktı !
Mahkemeden Erdoğan'a hakaret davasında şok kararMahkemeden Erdoğan'a hakaret davasında şok karar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS