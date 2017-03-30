İNGİLİZLERDEN TÜRKİYE VE SURİYE İDDİASI

İngilizlerden Türkiye ve Suriye iddiası

İngiliz gazetesinde Türkiye ile Suriye arasında Rusya'nın ''yeşil hat'' kurduğu iddia edildi.

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İngiliz gazetesinde yayınlanan haberde çok ciddi bir iddiaya yer verildi. Doğruysa Rusya, Türkiye ile Suriye arasında 'yeşil hat' kurdu

Rusya’nın, Suriye’nin kuzeyinde ‘sınırdaş’ olan Türk ve Suriye orduları arasında ‘BM stili bir yeşil hat’ kurduğu belirtiliyor. Buna göre, Rus askerleri El Bab bölgesinde, iki ordunun kontrol ettiği sınırdaş bölgeler arasında gidip gelerek barışı sağlıyor.

İddia, The Independent gazetesinin tanınmış Ortadoğu muhabiri Robert Fisk’in bugünkü köşesinde yer aldı. “Tader ve El Bab’da iki Ortadoğu ordusu arasındaki sınırı belirleyen kavşağın iki tarafında da şu an Rus askerleri var” diyen Fisk, iki taraf arasında her an bir gerilim patlak verebileceğini belirterek şöyle devam ediyor:

‘MOSKOVA TİPİ BM BARIŞ HATTI’

“Bunu tabii ki Ruslar da biliyor çünkü yeni cephe hattının her iki tarafında askeri polisleri ve askerleri var. Bu, Ortadoğu’da düzenli aralıklarla ortaya çıkıp kaybolan BM ‘barış’ hatlarının bir Moskova versiyonu…. Suriyelilere göre, bir Rus irtibat subayı düzenli olarak sınırın iki tarafındaki meslektaşlarıyla konuşuyor. Suriyelilerle, (Tader’e giderseniz çok da haksız olmadıklarını göreceğiniz biçimde) düşman saydıkları Türkler arasında hiçbir temas yok.” Suriye ordusu, Türkiye’nin El Bab opersyonu sürdüğü sırada Halep’ten bu bölgeye ilerleyerek bazı köyleri IŞİD’den almıştı. Şam’ın bu kararının, Türkiye’nin daha derinlere inmesini engellemeyi amaçladığı yorumu yapılmıştı. Taraflar sınırdaş olduktan sonra da ÖSO ile Suriye ordusu arasında dönem dönem çatışmalar yaşanmıştı. Gerilim, Rusya’nın devreye girmesiyle yatışmıştı.

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