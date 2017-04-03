İngilizlerin referandum anketinde rekor fark

16 Nisan'da yapılacak referanduma 13 gün kala, yapılan anketlerle seçmen nabzı yoklanıyor.

Son olarak Londra merkezli teknoloji firması Qriously, yaptığı referandum anketinin sonuçlarını yayınladı.

YÜZDE 61.4 EVET

Anket sonuçlarına göre; 'evet' oyları yüzde 61.4'e kadar yükseldi. 'Hayır' oyları ise yüzde 38.6'da takıldı.

Referandum sonuçlarına göre çıkarılan 'evet-hayır' haritasında, 'Evet' oylarının Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülüyor. 'Hayır' oyları ise, Ege Bölgesi'nde yoğunlaştı.

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