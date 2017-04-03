İNGİLİZLERİN REFERANDUM ANKETİNDE REKOR FARK

İngilizlerin referandum anketinde rekor fark

İngiltere merkezli şirketin referandum anketinden çok çarpıcı sonuçlar çıktı.

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16 Nisan'da yapılacak referanduma 13 gün kala, yapılan anketlerle seçmen nabzı yoklanıyor.

Son olarak Londra merkezli teknoloji firması Qriously, yaptığı referandum anketinin sonuçlarını yayınladı.

YÜZDE 61.4 EVET

Anket sonuçlarına göre; 'evet' oyları yüzde 61.4'e kadar yükseldi. 'Hayır' oyları ise yüzde 38.6'da takıldı.

Referandum sonuçlarına göre çıkarılan 'evet-hayır' haritasında, 'Evet' oylarının Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülüyor.  'Hayır' oyları ise, Ege Bölgesi'nde yoğunlaştı.

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