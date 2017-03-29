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İNGİLTERE AB'DEN AYRILMA SÜRECİNİ BAŞLATTI

İngiltere AB'den ayrılma sürecini başlattı

İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini resmen başlattı.

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İngiltere, Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleme koyarak, 44 yıllık üyeliğin ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlattı. "İngiltere için tarihi an" manşetini atan İngiliz basını, Başbakan May tarafından imzalanan mektubun AB Konseyi Başkanı'na verilmesiyle Brexit sürecinde artık "dönüşü olmayan bir yola girildiğini" belirtti.

İngiltere’nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow, Başbakan Theresa May imzalı, birlikten ayrılmayı düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleten mektubu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yerel saatle 13.20'de verdi.

Tusk, sosyal medya hesabından, "Dokuz ay sonra İngiltere Brexit sürecini başlattı" açıklamasını yaptı. Böylece, İngiltere'nin geçen sene haziran ayında yapılan referandumun sonucu çerçevesinde birlikten ayrılması süreci de resmen başlamış oldu.

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Barrow, İngiltere'nin kaderini belirleyen mektubu bu çantada taşıdı.

İKİ YIL SÜRMESİ BEKLENİYOR

Taraflar, bir sonraki aşamada ayrılma anlaşmasının maddelerine ilişkin müzakerelere başlayacak. İki yıl sürmesi öngörülen süreç, İngiltere ve AB'nin üzerinde anlaşacakları metnin, hem İngiltere Parlamentosu hem de Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmasıyla tamamlanacak.

AB Konseyi Başkanı Tusk, cuma günü AB'nin Brexit yol haritasının taslağını açıklayacak. Taslağın, 29 Nisan'da yapılacak İngilteresiz AB liderleri zirvesinde kabul edilmesi durumunda, müzakerelere geçilecek.

AB'nin, önceki taahhütlerinden dolayı İngiltere'ye yaklaşık 60 milyar euro'luk bir fatura çıkarılacağı belirtiliyor. Söz konusu faturanın, müzakerelerde en tartışmalı konulardan biri olması bekleniyor. Ayrıca İngiltere'de yaşayan birlik vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşlarının Brexit sonrası durumları da diğer zorlu konular olarak öne çıkıyor.

23 Haziran 2016'da yapılan referandumda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı. Geçen süre zarfında, AB sık sık İngiltere yönetiminden 50. maddeyi bir an önce işletmesini istemişti. İngiltere, 1973 yılında birliğe katılmıştı.

AA
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