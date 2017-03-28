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İNGİLTERE AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PETROL REZERVİNİ BULDU !

İngiltere Avrupa'nın en büyük petrol rezervini buldu !

İngiliz enerji şirketi, 1 milyar varillik petrol rezervi bulunduğunu açıkladı.

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İngiliz enerji şirketi Hurricane tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Denizi’nde, Shetland adalarının 97 kilometre batısındaki alanda yaklaşık 1 milyar varillik rezervin bulunduğu bildirildi.

Sahada Petrol çıkarma faaliyetlerine 2019 yılında başlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, bin 156 metre derine inildiği, birbirine 30 kilometre uzaklıkta açılan iki sondaj kuyusunda "dikkate değer kalitede" rezervin bulunduğu kaydedildi.

Şirketin üst yöneticisi Robert Trice, "Şirketimiz için bu son derece önemli bir an. Greater Lancaster alanı olarak da bilinen alanda yapılan keşfin, son yıllarda Birleşik Krallık kıta sahanlığı içerisindeki en büyük keşif olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETİN HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 6 oranında değer kazandı.

Petrol ve doğalgaz sektörü temsilci kuruluşu Oil and Gas UK Üst Yöneticisi Deirdre Michie de "İngiliz kara sularında yapılan keşif son derece heyecan verici. Arama ve üretim şirketlerinin yeniden alana dönmesi iyimserliğimizi artıyor" açıklaması yaptı.

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