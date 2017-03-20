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İNGİLTERE BREXİT SÜRECİNİ GELECEK HAFTA BAŞLATACAK

İngiltere Brexit sürecini gelecek hafta başlatacak

İngiltere'nin, Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi 29 Mart'ta işleteceği duyuruldu.

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Brexit Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Tim Barrow'un Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a, ülkesinin Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini 29 Mart'ta işleteceği bilgisini verdiği ifade edildi.

Hükümet, bu ay bitmeden 50. maddeyi yürürlüğe koymayı hedeflediğini daha önce duyurmuştu.

Üye ülkelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen 50. maddenin işletilmesinin ardından başlayacak resmi müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içerisinde birlikten çıkmış olacak.

İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı.

AA
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