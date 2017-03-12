SON DAKİKABAKAN ÇAVUŞOĞLU: BİZ BUNUN HESABINI SORACAĞIZ
  • Erdoğan'dan Hollanda'ya: Bedelini ödeyeceksiniz
  • Bakan Çavuşoğlu: Özür dilemek yetmez, karşılığı olacak
  • Hollanda polisi şiddet kullandı: 7 yaralı
  • AİLE BAKANI KAYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
  • İsveç'teki iptalin ardından tehdit çıktı

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN HOLLANDA-TÜRKİYE YORUMU

İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda-Türkiye yorumu

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizle ilgili ilginç bir açıklamada bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandala ilişkin, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. Çavuşoğlu'na eğer benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim" dedi.

ITV'de gazeteci Robert Peston'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Johnson, Hollanda'daki diplomatik skandalla ilgili de değerlendirmede bulundu.

Johnson, "Bence son derece üzücü. Her iki ülke de NATO ülkesi ve bizim büyük dostlarımız. Mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu, şimdi beni aradı. Kendisine çok net bir şekilde eğer gelip benimle öğle yemeği yemek isterse kendisini durduracak hiçbir şeyin olmadığını söyledim fakat tabii biz bunun iki ülkenin arasında mümkün olan en kısa zamanda çözülmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
603
-
Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...
Hollanda'dan ilk açıklamaHollanda'dan ilk açıklama
Darbe girişimi Line'dan koordine edilmişDarbe girişimi Line'dan koordine edilmiş
Polis memurunun kahrolduğu anPolis memurunun kahrolduğu an
Hollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldıHollanda temsilciliklerine giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişmeEmrah Karaduman'a bıçaklı saldırıda şok gelişme
Çavuşoğlu'ndan Hollanda'ya çok sert sözlerÇavuşoğlu'ndan Hollanda'ya çok sert sözler
Başbakan Yıldırım'dan Hollanda'ya tepkiBaşbakan Yıldırım'dan Hollanda'ya tepki
Emre Saltık hayatını kaybettiEmre Saltık hayatını kaybetti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS