SON DAKİKAİNGİLTERE'DE TERÖR SALDIRISI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR !
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İNGİLTERE'DE TERÖR SALDIRISI

İngiltere'de terör saldırısı

İngiltere Parlamentosu dışında düzenlenen saldırıda bir polis memuru bıçaklandı, saldırgan olduğu sanılan kişi de vuruldu.

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Londra'dan son dakika haberi... İngiltere'nin başkenti Londra'da sıcak saatler yaşanıyor. Silah sesleri duyulan parlamento binası yakınlarında çok sayıda kişi yaralandı. Westminster Köprüsü üzerinde yerde yatanların olduğu görülüyor. Bölgede iki ayrı saldırı gerçekleştirildiği anlaşıldı. Saldırılardan ilkinde, 10'dan fazla insan 4x4 araçla ezilerek yaralandı. Diğer olayda ise parlamento bahçesindeki polise bıçakla saldıran bir şüpheli vuruldu.

 

İngiltere'nin başkenti Londra bugün akşamüstü saatlerinde, parlamento ve civarında yaşanan saldırılarla sarsıldı.

Saldırılardan birinde, parlamento bahçesinde bir polise bıçaklı saldırı düzenlendi. Polisin yaralandığı, parlamento binasına girmeye çalıştığı tahmin edilen saldırganın ise vurulduğu açıklandı.

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"EN AZ 10 YARALI VAR" İDDİASI

İngiliz basındaki haberlerde, bölgedeki bir başka saldırıda ise 4x4 araçla Westminster Köprüsü üzerinde 10'dan fazla insanın ezildiği belirtildi. Reuters'ın servis ettiği bir fotoğrafta, bir otobüsün lastiğinin altında yatan bir kadının bedeni görüldü.

İki saldırının da aynı kişi tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği henüz bilinmiyor. Ancak iddiaya göre, saldırgan önce araçla sivilleri ezdi, ardından da parlamento bahçesindeki polise bıçakla saldırdı.

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GÖRGÜ TANIKLARI: ASYALI GÖRÜNÜMLÜ, 40'LI YAŞLARDA...

Bazı görgü tanıkları "Saldırgan Asyalı görünümlü, 40'lı yaşlardaydı. Aracını sivillere ve bisikletlilere çarpıp parlamento binasına sürdü" dedi.

PARLAMENTODA PANİK

Yerel saatle 14.35 sularında meydana gelen olayın ardından parlamento binası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Milletvekillerinden parlamento binasından çıkmamaları söylendi.

Reuters muhabiri, yaralı sayısının en az 12 olduğunu bildirdi.

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"TERÖR SALDIRISI"

Londra polisi, aksi yönde bir bilgi edinilene dek, olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Olayın yaşandığı Westminster bölgesinde metro seferleri durduruldu, istasyonlar boşaltıldı.

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