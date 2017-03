İngiltere'de terör saldırısı: 5 ölü, 40 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra'da, Westminster Köprüsü’nde bir kişi aracını yayaların üzerine sürerek saldırı düzenledi. Parlamentoya devam eden saldırgan burada bir polisi bıçakladıktan sonra vurularak öldürüldü. Olayda saldırgan ve biri polis memuru olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti. Olayda 40 kişi yaralandı.

Saldırı, dün yerel saatle 14.40 sularında meydana geldi. Londra’nın turistik bölgesi Westminster Köprüsü’nde ilerleyen bir otomobil yayalara çarparak yoluna devam etmeye çalıştı. Otomobilin çarpmasıyla Thames Nehri’ne düşen bazı yayalar ağır yaralandı. Nehre yakın parlamento binası önünde otomobilinden inen saldırgan içeri girmeye çalıştı, daha sonra bahçe girişinde kendine engel olmaya çalışan bir polisi bıçakladı.



Saldırgan, parlamentonun girişine doğru koşarken vurularak etkisiz hale getirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, saldırgan ve bir polis memuru dahil olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklandı. Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

KÖPRÜDEN ATLADI

İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayınladığı görüntülerde, saldırganın arabayla yayaların arasına daldığı sırada bir kadın kurtulmak için kendini köprüden nehre atıyor. Üç kişinin feci şekilde can verdiği Westminster köprüsünden atlayan kadın, Thames nehrinden çıkarılarak kurtarıldı. Ağır yaranan kadın, tedavi altına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

‘TERÖR EYLEMİ’

Emniyet Müdürlüğü, ‘aksi yönde bir bilgi alınana dek’ olayı ‘bir terör saldırısı’ olarak değerlendirdiğini duyurdu. Olayının ardından, güvenlik önlemleri kapsamında Westminster metro istasyonu ulaşıma kapatıldı. Görgü tanıkları, Westminster Köprüsü üzerinde ilerleyen bir 4X4 cipin önce kalabalığın üzerine sürüldüğünü, daha sonra otomobilden rastgele ateş açıldığını bildirdi. İngiliz basını, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak saldırganın orta yaşlı Asyalı görünümlü biri olduğunu öne sürdü.

PARLAMENTONUN GÜNDEMİ ‘TERÖR’DÜ

Parlamento saldırının ardından çalışmalarını askıya aldı. Parlamento binası geçici olarak giriş çıkışlara kapatıldı. Büyük panik yaşayan milletvekillerinden bir süre binadan çıkmamaları istendi. Saldırı sırasında parlamentoda bulunan Başbakan Theresa May, olaydan bir süre sonra resmi makam aracıyla binadan ayrılabildi. Parlamento önünde saldırı meydana geldiği sırada parlamentoda terör görüşülüyordu. Sabah saatlerinde başlayan görüşmeler, saldırının gerçekleştirildiği ana kadar devam etti.

BRÜKSEL’İN YIL DÖNÜMÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Metropolitan Polis Merkezi Scotland Yard, saldırının geçen yıl Brüksel’de meydana gelen terör saldırısıyla aynı gün gerçekleştiğine dikkat çekti. Brüksel’de 22 Mart 2016’da havalimanında ve metroda gerçekleştirilen saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetmiş, 250 kişi yaralanmıştı. Öte yandan Brexit ile gündemde olan İngiltere dün akşam saatlerinde de İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden direkt uçuşlarda elektronik cihazların kabine alınmasını yasakladığını duyurmuştu. Bir süredir İngiltere’de terör saldırısı olabileceği de ifade ediliyordu.

MAY: İNGİLTERE TERÖRE TESLİM OLMAYACAK

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayın ardından olağanüstü güvenlik zirvesi (KOBRA) gerçekleştirdi. Zirvenin ardından Downing Street 10 numarada Başbakanlık Konutu önünde gazetecilere bir açıklama yapan May, "Londralılar her zamanki gibi hayatlarına normal bir şekilde devam edecek. Hiçbir zaman teröre teslim olmayacağız, kötülüğün ve nefretin bizi ayırmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Terör saldırısını "Hastalıklı ve ahlaksızca bir terör saldırısı" olarak değerlendiren May, saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini, dünyanın en eski yasama organlarından İngiltere Parlamentosu'na düzenlenen saldırının, parlamentonun savunduğu "demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlük ve insan hakları" gibi ilkeleri hedef aldığını ifade etti.