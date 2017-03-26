İngiltere'deki saldırı 82 saniye sürdü

İngiliz polisi, Londra'yı kana bulayan Halit Mesud'un tek başına saldırıyı gerçekleştirdiğini duyurdu. 14.40'ta Westminster Köprüsü'nde yayaları ezmeye başlayan terörist, 14.41'de vuruldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da biri polis beş can kaybına yol açan terör saldırısının 82 saniye sürdüğü açıklandı.

İngiltere Terörle Mücadele Birimi Ulusal Koordinatörü Neil Basu, "Olay gününde saldırganın halen tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Saldırganın bunu neden yaptığını hiçbir zaman anlayamayacağımız olasılığını hepimiz kabul etmeliyiz" dedi.

Londra polisi, ayrıca terör saldırısının sadece 82 saniyede gerçekleştiğini duyurdu.

Çarşamba günü yerel saatle 14.40'ta Westminster Köprüsü'ndeki kaldırıma çıkarak kullandığı aracı çevredeki insanların üzerine süren Halit Mesud'un yarım dakika sonra İngiliz Parlamentosunun demir parmaklıklarına çarparak durduğu ve parlamentonun bahçesinde 52 saniye içinde, 14.41'de vurulduğu belirtildi.

Dünyanın gözünü kulağını Londra'ya çevirmesine yol açan saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Sonradan Müslümanlığı seçen Halit Mesud'un ilk adı Adrian Russell Ajao ve İngiltere doğumlu. İngiliz istihbarat örgütü MI5'ın Mesud'u bir süre izlediği de resmi makamlar tarafından ilan edilmişti.

Saldırıda İngiliz polis memuru Keith Palmer (48), Amerikalı turist Kurt Cochran (54), babası Kıbrıs Türk'ü olduğu belirtilen Ayşe Frade (43) ve İngiliz vatandaşı Lesli Rhodes (75) yaşamını yitirmişti. 50'den fazla insanın da yaralandığı terör eyleminde bazı yaralıların halen durumu kritik.