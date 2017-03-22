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İNGİLTERE'DEKİ SALDIRIDA ŞOKE EDEN DETAY

İngiltere'deki saldırıda şoke eden detay

Londra'da yapılan saldırının Brüksel'de yapılan saldırı ile aynı tarihte olması herkesi şaşırttı.

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Londra'da yapılan ve tüm dünyayı dehşete düşüren saldırı, geçen yıl Brüksel'de gerçekleşen terörist eylemle aynı tarihe denk geldi.

22 Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de Maelbeek/Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'nda gerçekleşen bir dizi silahlı saldırı ve bombalı intihar saldırısı yapılmıştı. Saldırılar sonucunda iki saldırgan ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıları DEAŞ üstlendi. Avrupa, Brüksel'deki kurbanları anarken bu sefer Londra'da terörist eylem gerçekleşti.

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