İNGİLTERE'DEN AB'YE SERT CEVAP

İngiltere'den AB'ye sert cevap

AB'den ayrılma sürecini başlatan İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ''Cebelitarık'' krizi yaşanıyor.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Cebelitarık'ın Avrupa Birliği ile görüşmelerde pazarlık konusu yapılmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nden gelen, İngiltere'nin AB'den çıkışının ardından İspanya'nın Cebelitarık üzerinde söz sahibi olması gerektiği yönündeki yorumları yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Cebelitarık satılık değil. Cebelitarık takas edilmeyecek" dedi.

Avrupa Birliği'nden çıkış görüşmelerinde Cebelitarık'ın pazarlık konusu yapılmayacağını söyleyen Johnson, "İngiltere ve Cebelitarık halkının rızası olmadan" bölgede İngiltere hakimiyetinin sona ermeyeceğini söyledi.

AB önerisinde İngiltere ve İspanya arasında Cebelitarık konusunda anlaşma sağlanması gerektiği söyleniyordu.

Cebelitarık geçtiğimiz yıllarda da İngiltere ve İspanya arasında gerilim yaşanmasına yol açmıştı.

Johnson, Cebelitarık'ın statüsünün 1713'den beri değişmediğini, İngiltere'nin ortak pazara girişinin de bir değişim yaratmadığını belirtti.

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