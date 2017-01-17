İNGİLTERE'DEN AVRUPA BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

İngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması

İngiltere Başbakanı May, Avrupa Birliği'nden ayrılmaları ile ilgili stratejilerini açıkladı.

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İngiltere Başbakanı Theresa May, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) yönelik stratejisini açıkladı.

Merakla beklenen konuşmasını yapan May, Birleşik Krallık'ın ortak pazarda kalmayacağının altını çizdi. May, bu açıklamayla, İngiltere'nin 'yumuşak Brexit' arayışında olacağı yönündeki spekülasyonları sonlandırdı.

İngiltere Başbakanı May ayrıca, çıkış stratejisine yönelik nihai anlaşmanın parlamentoda oylanacağını belirtti.

KAPSAMLI TİCARET ANLAŞMASI

Öte yandan Reuters'ın haberine göre, İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond da ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra birliğin ortak pazarında kalmayacağını fakat kapsamlı bir ticaret anlaşması yapmaya çalışacağını söyledi.

Hammond olağan bir parlamento oturumunda sorulara cevap verirken, Başbakan Theresa May de bir başka programda konuştu.

Hammond, "Diğer Avrupalı liderlerin "dört özgürlük" etrafında belirlediği siyasi kırmızı çizgilerden dolayı bundan sonra AB ortak pazarının bir üyesi olmayacağını bilerek yola devam edeceğiz, fakat Avrupa Birliği ile geniş kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması isteğimizin olduğunu dile getireceğiz" dedi.

Hammond aynı zamanda sterlinde yaşanan dalgalanmanın yabancı yatırımcıların İngiliz hükümet tahvili almasının önünde sorun oluşturduğunu belirtti.

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