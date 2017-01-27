İngiltere'den Esad için bomba açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ülkesinin Suriye'deki krizle ilgili tutumunu "yeniden ele alması" gerektiğini söyledi. Johnson, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkesinde seçimlere girmesine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

Parlamento'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'ndaki Uluslararası İlişkiler Komisyonu'nda konuşan Johnson, "Esad gitmeli söylemi işe yaramadı" dedi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Johnson, Suriye'de seçime gidilmesinin, ülkede barışı sağlamanın bir yolu olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. "Ruslarla, aynı anda Esad'ı çıkışa doğru yönlendirebilecek, Esad'dan kurtularak İran'ın bölgedeki nüfuzunu azaltacak ve DAEŞ'i yeryüzünden bilebilecek bir anlaşma ihtimali varsa, ileriye giden yol bu olabilir" diyen Johnson sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bu yaklaşımın riskleri var ve Esad rejiminden kurtulma ya da kurtulsak bile Suriye'nin böyle daha iyi bir yer olacağı net değil. Karşılaştığımız ikilemin dehşeti bu."

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'yla DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunda bir anlaşmaya da kapıyı açık bıraktı ve "Gidip, tam bir politika değişikliği yaparak Rusları desteklememizin olumsuz yanları ve riskleri var. Ancak durumun nasıl değiştiği konusunda gerçekçi olmalıyız ve nasıl ele alacağımız konusunda yeniden düşünmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Boris Johnson ayrıca milletvekilleri 2013'te Suriye'de askeri müdahaleye karşı çıktıklarında, "İngiltere'nin kendisini oyundan çıkardığını" da söyledi.

Boris Johson, Suriye'de "demokratik çözüme" odaklanılması gerektiğini, bu çözümler arasında "BM tarafından denetlenen" ve evlerinden olmuş Suriye halkına da oy hakkı veren bir seçimin de olabileceğini belirtti.