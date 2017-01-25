İNGİLTERE'DEN NATO ÜLKELERİNE ÇAĞRI !

İngiltere'den NATO ülkelerine çağrı !

İngiltere, NATO üyesi ülkelerine yüzde 2'lik harcama hedefine uymaları çağrısında bulundu.

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İngiltere, NATO üyesi ülkelere, yüzde 2'lik harcama hedefine uymaları çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, resmi Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü  belirterek "NATO'ya olan sıkı bağlılığımızı tekrar teyit ettim. Tüm üyelere,  yüzde 2'lik harcama hedefine uymaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini  kullandı.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, dün düzenlenen basın toplantısında,  ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin NATO'ya aktardığı para ile bu  kurumdan aldığı çıktıları kıyasladığını ve sonuçları yeterli bulmadığını dile  getirerek "Trump, NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili  olduğunu düşünmüyor." demişti.
 
Mevcut ve gelecekteki zorluklara etkili şekilde karşı koyulabilmesi  çerçevesinde NATO'ya üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde  2'sinin savunmaya harcanması hedefleniyor.

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