İngiltere'den NATO ülkelerine çağrı !

İngiltere, NATO üyesi ülkelere, yüzde 2'lik harcama hedefine uymaları çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştüğünü belirterek "NATO'ya olan sıkı bağlılığımızı tekrar teyit ettim. Tüm üyelere, yüzde 2'lik harcama hedefine uymaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, dün düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin NATO'ya aktardığı para ile bu kurumdan aldığı çıktıları kıyasladığını ve sonuçları yeterli bulmadığını dile getirerek "Trump, NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğunu düşünmüyor." demişti.



Mevcut ve gelecekteki zorluklara etkili şekilde karşı koyulabilmesi çerçevesinde NATO'ya üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sinin savunmaya harcanması hedefleniyor.