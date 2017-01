İngiltere'den Suriye açıklaması

Başbakan Yıldırım, İngiliz mevkidaşı May ile görüşmesinde siyasi ve stratejik işbirliği anlamında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. May’in “Suriye’de Esad’dan uzak, siyasi bir çözüm olmalı” sözleri dikkat çekti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Yıldırım, “Ortak iradenin mevcut olduğunu teyit ettik. Stratejik ortaklığımız kuvvetli bir zemine sahiptir. Savunma sanayi alanındaki işbirliğini daha ileriye taşımak üzere milli muharip uçak projesi geliştirmeye yönelik TAI ile BAE arasında bir çerçeve sözleşme imzalandı. İki firma karşılıklı olarak yeni bir savaş uçağı projesi geliştirme üzerinde çalışacaklar. Teknoloji bilgi alışverişi, karşılıklı insan kaynak ve kapasitesinin artırılması konularında ortak gayret gösterecekler. TFX dediğimiz proje iki ülkenin, gücünü de daha ileriye taşıyacak önemli bir işbirliği alanıdır. Bunun yanı sıra terörün günümüzde en önemli tehditlerden birisi olduğunu göz önüne aldığımızda hava alanlarının güvenliği, hava alanlarına gelen giden yolcuların terörle bağlantısının olup olmadığı, veya terörist ataklara karşı gerekli emniyet tedbirlerini eksiksiz alındığının teyit edilmesi amacıyla karşılıklı hava alanlarının güvenliği konusunda da her iki ülkenin sivil havacılık idareleri birlikte çalışacaklar” dedi.

‘Giren de pişman...’

İngiltere’nin 15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Yıldırım, “Açık şekilde Türkiye’de demokrasiden yana net tavır aldı. Ayrıca ülkemizin DEAŞ, PKK, YPG gibi terörle mücadelesini, biri bitiyor başka isimle diğer kılık değiştiriyor, tüm bunları anlatma fırsatı bulduk. Terörle mücadelede daha fazla iş birliği yapmamız konusunda da tam bir mutabakat sağlandı” dedi. Türkiye’nin El-Bab operasyonuna neden tam destek verilmediğinin sorulması üzerine May, “Daha fazla nasıl destek verebiliriz, konuştuk. Bence hepimiz Suriye’nin geleceğine ilişkin çözüm bulmaya çalışmalıyız. Bence bu çözüm; Esad’dan uzak olan siyasi bir çözüm olmalıdır” dedi.

İngiltere’nin AB’den çıkma kararını da görüştüklerini ifade eden Yıldırım, “Brexit İngiltere halkının kararıdır, laf söylememiz olmaz” dedi. May de, “Biz AB ile iyi ilişkilerimizin olmasını istedik ve stratejik ortaklığımızın devam etmesini söyledik. AB’nin de kendi gücünü korumasını söyledik” dedi. Bu esnada söze giren Yıldırım, “Bir giren pişman bir girmeyen pişman” diye espri yaptı.

‘Çözüm istiyoruz’

Yıldırım, May ile FETÖ ile mücadele konusunu da ele aldıklarını ifade ederek, “İngiltere’de de bilinen faaliyetleri var, kendisine bilgi aktardım. Hukuk içinde gereğinin yapılmasını istedik” dedi. Kıbrıs konusunda da May ile görüş alışverişinde bulundukları ifade eden Yıldırım, “Arzumuz Kıbrıs’ta çözüme ulaşılmasıdır. Her iki toplumun beklentilerini karşılamalı, adil olmalı” dedi. May ise, “Kıbrıs konusunda da bir anlaşmaya varılması konusunda çabalarımıza devam ediyoruz. Çözüm olduğunu görmek istiyoruz. Hepimizin zaten elde etmek için çalışması gereken şeylerden bir tanesi budur” dedi.

‘Duvarla olmaz’

“Trump, Müslüman mültecileri yasakladı, ne diyorsunuz?” sorusuna May, “Mültecilerle ilgili olarak, Türkiye’nin ne kadar önemli olduğundan bahsettim. Türkiye bu konuda takdiri hak ediyor. Biz de en fazla para sağlayan ikinci ülkeyiz” dedi. Yıldırım da, “Mülteci meselesi küresel bir konu. Duvarları da yükselterek bu işi çözemeyiz. Birikir bikirir o duvarlar da yıkılır. Berlin duvarı da yıllarca durdu; bir gün yerle bir oldu. Değişimin önünde durulamaz. ABD’nin yeni yönetiminin aldığı kararların içeriğini pek bilmiyoruz, şimdi erken bir değerlendirme olur. Bu işin çözümü; daha fazla işbirliği, sorun olan bölgelerdeki sorunu çözmek için daha fazla irade” dedi