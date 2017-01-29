İNGİLTERE'DEN TRUMP'A SERT TEPKİ !

İngiltere'den Trump'a sert tepki !

İngiliz hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye giriş yasağı ile ilgi

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İngiliz hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağının kendi vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May dün Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret öncesi ABD'ye giderek Beyaz Saray'da Donald Trump ile görüşmüştü. İki liderin basın toplantısı sırasındaki samimi halleri İngiliz basını tarafından "büyük aşk" başlıklarıyla aktarılmıştı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May’in  Trump ile bu konuda aynı görüşte olmadığı belirtilerek, "ABD’nin göçmen  politikası ABD hükümetinin işidir, İngiltere’ninki hükümetimiz tarafından  belirlenir. Ancak biz bu tür bir yaklaşımı paylaşmıyoruz ve bu bizim  izleyeceğimiz yol olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

ABD yönetiminin konuyla ilgili yasal düzenlemesinin, özellikle İngiliz  vatandaşları için muhtemel etkileri bakımından incelendiğine dikkat çekilen  açıklamada, "Eğer İngiliz vatandaşları etkilenirse, ABD hükümetine bu konuda  resmi şikayetimizi ileteceğimiz açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'NİN YENİ BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELEN İLK LİDER

Trump’la cuma günü görüşen May, ABD’nin yeni başkanıyla bir araya  gelen ilk lider olmuştu. İngiliz kamuoyunda ve basınında May, Trump’ın açıklanan  politikalarına net tepki göstermediği için eleştirilmişti. Trump’ın Müslüman  ülkelere yönelik ABD’ye giriş yasağıyla ilgili sorular May’in dün  gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında da kendisine  yöneltilmişti.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini  askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının  ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından  New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda iki Irak vatandaşı gözaltına  alınmıştı.

Son olarak ABD'de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin  vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle  askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine  karar vermişti.?

New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann  Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği  gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının  geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar almıştı.

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