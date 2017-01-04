İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'YE DESTEK AÇIKLAMASI

İngiltere'den Türkiye'ye destek açıklaması

İngiliz yetkililer Türkiye'ye terörle mücadele konusunda destek verdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, terörle mücadelede Türkiye'ye destek verdiklerini belirterek "Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Rycroft, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki hava bombardımanları gibi çeşitli ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirten Rycroft, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğündeki ateşkesin uygulanmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Rycroft, Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına ilişkin endişeleri ve İngiliz hükümetinin PKK'nın Irak'taki varlığı hakkında nasıl bir tavır sergilediğinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"Birleşik Krallık, Türkiye'nin yakın bir dostu, ortağı ve müttefiki. Türkiye ile özellikle terörle mücadelede omuz omuza veriyoruz. Hem Türkiye içinde hem de bölgede terörle mücadelede Türk dostlarımız ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz."

AA
477
Barboros Şansal tutuklandıBarboros Şansal tutuklandı
Yeni Şafak'tan yeni Suat Kılıç iddialarıYeni Şafak'tan yeni Suat Kılıç iddiaları
''AKP içindekileri temizlesin''''AKP içindekileri temizlesin''
Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdüZorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü
İngiliz Times'tan dikkat çeken DEAŞ analiziİngiliz Times'tan dikkat çeken DEAŞ analizi
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçtiAfganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Rus bilim adamından dünyayı ayağa kaldıracak buluşRus bilim adamından dünyayı ayağa kaldıracak buluş
FETÖ itirafçısından şok MİT açıklamasıFETÖ itirafçısından şok MİT açıklaması
CHP’li Bekaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklamaCHP’li Bekaroğlu’ndan canlı yayında önemli açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS