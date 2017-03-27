İngiltere'nin eleştirdiği müslüman kadın konuştu

İngiltere’nin başkenti Londra’da Westminster Köprüsü üzerinde gerçekleşen arabalı saldırı sonrasında olay yerinden çekilen bir fotoğrafta, yaralananların yanından umursamaz bir şekilde geçtiği zannedilen başörtülü Müslüman kadın konuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre; sosyal medyada ırkçı hakaretlere maruz kalan kadın, Müslümanlara yönelik nefret suçlarını belgeleyen ‘TellMAMA’ adlı yardım kuruluşu aracılığıyla Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

“TÜM DÜŞÜNCELERİM KURBANLAR VE AİLELERİYLE BİRLİKTE”

​Açıklamada şöyle denildi:

“Fotoğraf, diğer tanıklarla konuşup ne olduğunu anlamaya çalışmamı ve olay yerinde mağdurlarla ilgilenen pek çok insan olmasına rağmen herhangi bir yardımım dokunabilir mi şeklindeki uğraşımı göstermiyor. Sonrasında iyi olduğumu ve işten eve doğru geldiğimi haber vermek için ailemi aradım ve Waterloo istasyonuna gitmesine yardımcı olmak için bir hanımefendiye yol boyunca eşlik ettim. Tüm düşüncelerim, kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Fotoğrafı çeken Jamie Lorriman’a, beni savunmak için medyaya konuştuğu için teşekkür etmek istiyorum."

FOTOĞRAFI ÇEKEN İSİM KONUŞTU

Avustralya televizyon kanalı ABC’ye konuşan serbest fotoğrafçı Lorriman, fotoğrafa ilk bakıldığında hiçbir şey olmamış gibi cep telefonunu kurcaladığı sanılan kadının aslında, o esnada dehşete düşmüş durumda ve aklı başından gidecek kadar üzüntülü olduğunu düşündüğü söylemişti.