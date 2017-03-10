İnönü yalısının yeni sahibi belli oldu

Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü’ye ait Anadolu Hisarı’ndaki Komodor Remzi Bey yalısının icradan satışı durduruldu. Yalının yeni sahibi Nata Holding’in patronu Namık Tanık oldu.

Boğaz'ın en gözde klasik Osmanlı yalılarından biri olan Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı'na ait Anadoluhisarı'ndaki 100 yıllık Komodor Remzi Bey yalısının icradan satış ihalesi durdurulmuştu. Alacaklı olan Fiba Holding'e ait Güven Varlık Yönetimi A.Ş.'nin bir dilekçe vererek satıştan vazgeçtiklerini belirtmesi üzerine, yalının satışı düştü.

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre Ankaralı Nata Holding'in patronu Namık Tanık, yalının icradan satışını engelleyerek yeni sahibi oldu. Türkmenistan'da 500 günde 180 köprü yaparak dikkat çeken Nata Holding ENR tarafından açıklanan dünyanın en büyük 250 inşaat firmaları sıralamasında dünya devlerinin arasına girmeye hak kazanmıştı.

İNÖNÜ YAŞAMAYA DEVAM EDECEK

Erdal İnönü'nün yaşarken müze olmasını vasiyet ettiği yalıda, Sevinç İnönü'nün yaşamaya devam edeceği öğrenildi. 1917'de inşa edilmiş yalı Cumhuriyet'in ilk yıllarında Balkan, Çanakkale, Sakarya ve Büyük Taaruz'da savaşan Mümtaz Aktay Paşa tarafından yapıldı. Yalı 1972 yılında Erdal İnönü tarafından satın alınmıştı.

Taban oturma alanı 153, toplam kullanım alanı ise 634 metrekare olan yalıda 4 salon, 6 oda, 7 banyo ve tuvalet ile asansör bulunuyor. Binanın girişinde ise tek katlı 25 metrekare kullanım alanı bulunan görev binası mevcut.

4 YIL ÖNCE SATIŞA ÇIKMIŞTI

Sevinç İnönü'nün armatör kardeşi Selim Sohtorik, 1998'de satın aldığı 3 gemi için bankadan kredi çekmişti. Sevinç İnönü de krediye kefil olduğu için borçlu durumuna düşmüştü.

Erdal İnönü'nün yaşarken müze olmasını vasiyet ettiği ve Sevinç İnönü'yü çok üzen yalı, 2013'te icradan satışa çıkmıştı. O dönemde 7 milyon 600 bin lira değerle açık artırma usulüyle satışı istenmişti. Emlakbank adına şirket avukatları, 1999'da hem krediyi kullanan şirketler hem de kefiller Sevinç İnönü ve Hasan Selim Sohtorik'e noter ihtarı çekmiş, banka borçlular aleyhine icra takibi başlatmıştı. 10 yıllık süreç sonunda bankaya toplam 2 milyon 874 bin lira borcu bulunan Sevinç İnönü, başka bir bankadan aldığı kredi ile satış günü son anda yalıyı kurtarmıştı. İnönü geri kalan borcun faizi ve geçmişte yaptığı ödeme için de yasal yollara başvurmuştu.