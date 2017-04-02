İnşaat kazısında tarihi keşif ! Çalışmalar durdu

İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) yeni hizmet binasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mezarlar çıktı. Müze Müdürlüğü görevlileri, inşaat çalışmaları durdurulan kazı alanında inceleme bulundu.

İzmit Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü binasının yıkım ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 3 lahit çıktı. Görevliler, Müze Müdürlüğü'nü arayarak tarihi eserler hakkında bilgilendirdi. Müze Müdürlüğü görevlileri inşaat sahasında çalışmaları durdurdu. Görevliler inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre 3 lahit mezarın Roma dönemine ait olduğu belirtildi.