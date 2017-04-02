SON DAKİKACUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI
YEREL HABERLER
Kocaeli Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

İNŞAAT KAZISINDA TARİHİ KEŞİF ! ÇALIŞMALAR DURDU

İnşaat kazısında tarihi keşif ! Çalışmalar durdu

İzmit'te inşaat kazısı sırasında Roma dönemine ait mezarlar gün yüzüne çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmit'te, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) yeni hizmet binasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mezarlar çıktı. Müze Müdürlüğü görevlileri, inşaat çalışmaları durdurulan kazı alanında inceleme bulundu.

İzmit Serdar Mahallesi İSU Genel Müdürlüğü binasının yıkım ve kazı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 3 lahit çıktı. Görevliler, Müze Müdürlüğü'nü arayarak tarihi eserler hakkında bilgilendirdi. Müze Müdürlüğü görevlileri inşaat sahasında çalışmaları durdurdu. Görevliler inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere göre 3 lahit mezarın Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

İnşaat kazısında tarihi keşif ! Çalışmalar durdu

DHA
202
Haberin fotoğrafları diğer sayfalarda  1 2 3 4 
-
'Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar''Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar'
Porno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattıPorno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattı
Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweetiMichael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti
Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisiVatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi
Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğduErdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu
Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...
Hamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözlerHamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözler
Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut olduDemet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu
Datça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdıDatça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS