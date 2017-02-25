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İNŞAATTA MADDE BAĞIMLISI GENCİ SOPAYLA DÖVDÜLER

İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler

Sakarya'nın Erenler İlçesi'nde inşaatta yapıştırıcı soluduğu iddia edilen bir genci sopayla döven 2 kişi bunu kamera ile görüntüledi.

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Erenler’de bir inşaatta yapıştırıcı olarak kullanılan maddeyi soluduğu iddia edilen genci 2 kişi sopayla dövdü. 2 kişi genci döverken cep telefonun kamerasıyla görüntü çekti. Karşılık vermeye çalışan genç inşaattan kaçtı. 2 kişi çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, birçok kişi de görüntüleri paylaştı.

DHA
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