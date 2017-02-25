İnşaatta madde bağımlısı genci sopayla dövdüler

Erenler’de bir inşaatta yapıştırıcı olarak kullanılan maddeyi soluduğu iddia edilen genci 2 kişi sopayla dövdü. 2 kişi genci döverken cep telefonun kamerasıyla görüntü çekti. Karşılık vermeye çalışan genç inşaattan kaçtı. 2 kişi çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, birçok kişi de görüntüleri paylaştı.