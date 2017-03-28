İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ?

Öğretmen evinin yan tarafına inşa edilen lojistik depoda 10 bin kişiye yetecek kadar yardım malzemesi bulunuyor. Depoların anahtarları Kızılay Yalova Şubesi yerine İstanbul’da bulunan Marmara İstanbul 2. bölge Müdürlüğü’nde tutuluyor. Bilim adamları muhtemel bir depremin her an meydana gelebileceği uyarısında bulunmasına rağmen, deponun anahtarlarının Yalova’da değil de İstanbul’da tutulmasına vatandaşlar bir anlam veremiyor. Vatandaşlar, “Deprem olduğunda malzemelerin dağıtımı için İstanbul’dan yetkilinin gelmesini mi bekleyeceğiz” diye sordu.

Kızılay Yalova Şubesi Başkanı Ömer Fitoz ise, “Bu depodan sorumlu olan hanım birkaç sene önce İstanbul’a tayin oldu. O günden sonra bir görevli gönderilmedi. Deponun anahtarı İstanbul bölge müdürlüğünde. Depremde bu malzemelerin kullanılması için İstanbul’dan bir görevlinin gelmesini beklemek zorundayız. Bu çok mahzurlu. Durumu Bursa da yapılan bir toplantıda dile getirdim. Kızılay’dan Yalova’da ikamet edecek bir sorumlu gönderilmeli. Bunu talep ettik. Önümüzdeki günlerde bu meselenin halledilmesini bekliyoruz” dedi.

DENİZ KENARINDAKİ TEK DEPO

Kızılay’ın Marmara bölgesinde denize kıyısı olan tek deposu Yalova’da bulunuyor. Bir afette yollar kapandığı için malzemeler ya diğer illere ulaştırılamıyor ya da gecikmeler yaşanıyor. Bu tip bir durumda Yalova’daki depo Marmara bölgesinin emniyet supabı olacak. Diğer illere malzeme sevkıyatı yollar kapansa dahi deniz yoluyla yapılabilecek. Böylece Kızılay afetzedelere daha hızlı yardım ulaştırmış olacak.