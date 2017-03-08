Taksirle öldürmek suçundan yargılanan otel sahibinin ceza iyi halden 1 yıl 8 aya indirildikten sonra günlüğü 20 TL'den paraya çevrildi. Davanın takipçisi olan baba Sumant Handa, "İnsan öldürmenin bedeli 3 bin Euro'mu?" diye tepki gösterdi

Yeni Zelandalı uzman psikolog Keshia Handa (31) Eylül 2015'te arkadaşlarıyla geldiği İstanbul'da Beyoğlu'ndaki bir otelde salsa partisine katıldı. Otelin terasında yapılan partide havalandırma boşluğuna düşen Handa hayatını kaybetti.

Ölen genç kadın ve otel sahbi İbrahim Hüzmeli yüzde 50'şer kusurlu bulundu. Mahkeme, Hüzmeli'yi taksirle öldürmek suçundan 2 yıl hapse çarptırdı. Ceza iyi halden 1 yıl 8 aya indirildikten sonra günlüğü 20 TL'den paraya çevrildi.

Davayı Yargıytay'a taşıyan ailenin avukatı Gökhan Cindemir, 8 yıl hapisle yargılanıp para cezasıyla kurtulan sanığın, 16 yıl hapis öngören bilinçli taksirle ölüme sebebiyet suçundan yargılanması gerektiğini bildirdi.

17 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'dan davanın takipçisi olan baba Sumant Handa, "Öldüğü yere ben de gittim. Hiçbir uyarı ve korucu set yok. İnsan öldürmenin bedeli 3 bin Euro'mu?" diye tepki gösterdi.