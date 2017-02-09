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İNSAN YÜZLÜ KUZU HERKESİ ŞAŞIRTTI

İnsan yüzlü kuzu herkesi şaşırttı

Osmaniye'de bir köyde doğan kuzuyu görenler şaştı kaldı...

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu Köyü'nde doğan insan yüzlü kuzu görenleri şaşırttı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Tozlu Köyü'nde Hasan Terkeşli isimli besiciye ait koyun bir kuzu doğurdu. Kafası ve vücudu normal olmayan kuzunun yüzü tıpkı insan yüzüne benzemesi görenleri hayrete düşürdü. Köylülerin büyük ilgisini çeken kuzu bir kaç saat yaşadıktan sonra öldü. Doğumdan sonra ölen kuzu yine çiftçiler tarafından gömüldü. Kuzunun sahibi Hasan Terkeşli, "Bunca zaman besicilik yapıyorum hayatımda ilk defa böyle bir şey ile karşılaştım. Kafası vücudu yüz kısmı bildiğimiz insan gibiydi. Korktuk ürperdik" dedi.

İnsan yüzlü kuzu herkesi şaşırttı

İHA
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