Instagram’a rezervasyon özelliği geldi

Instagram, 500 milyonu aşkın bir kullanıcı kitlesine sahip. Kullanıcı sayısının bu kadar fazla olması da, büyük şirketlerin reklam verirken ilk başta Instagram‘ı düşünmelerine ve tercih etmelerine neden oluyor.
Reklam gelirlerinden elde ettiği payı arttırmak isteyen Instagram, kullanıcılarına sunacağı yeni özellikle birlikte bu amacını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Kullanıcılara sunulması planlanan yeni özellikle birlikte, kullanıcılar artık bir restoranın sayfasına giderek rezervasyon yaptırabilecek ya da bir kuaför salonu için randevu alabilecek.
HEDEFLERE ULAŞMAK MÜMKÜN OLACAK
Bu yeni rezervasyon özelliği, bu özelliği kullanmaya başlayacak olan restoranların ve diğer hizmet kuruluşlarının daha fazla reklam vermesini ve şirketin reklam konusundaki hedeflerine ulaşmasını mümkün hale getirecek.
Zamanla daha fazla geliştirileceği söylenen bu özelliğin verilen bilgilere göre; kullanıcıların iş sayfalarına girerek buralarda oylama yapabileceği ve bu sayede diğer kullanıcıların rezervasyon öncesinde bir fikir edinebilmesinin sağlanacağı da ifade ediliyor.
Instagram bu yeni rezervasyon özelliğini gelecek aylarda kullanıcılarına sunmayı planlıyor.
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INSTAGRAM’A REZERVASYON ÖZELLİĞİ GELDİ
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram'da yeni bir özellik daha devreye alındı.
Instagram, 500 milyonu aşkın bir kullanıcı kitlesine sahip. Kullanıcı sayısının bu kadar fazla olması da, büyük şirketlerin reklam verirken ilk başta Instagram‘ı düşünmelerine ve tercih etmelerine neden oluyor.
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