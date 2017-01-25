INSTAGRAM'DA CANLI YAYIN RESMEN BAŞLADI

Instagram'da canlı yayın resmen başladı

Instagram, kısa süre önce duyurduğu canlı yayın özelliğini, Türkiye'de de kullanıma sundu. I

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Instagram, Periscope veya Facebook Live gibi, canlı video yayını özelliğine kavuştu, kısa süre önce kavuşmuştu. Nihayet bu özellik, artık Türkiye'de kullanıma sunuldu.
 
Yeni özellik, aynı Stories'te video yayınlar gibi, kullanıcının video kayıt yapmasına imkan tanıyor ancak yayın canlı yapılıyor. Videonun üzerinde küçük bir "Live/Canlı" ifadesi yer alıyor.
 
Canlı yayınlar aynı zamanda keşfet sekmesinde, kullanıcıyı takip etmeyen diğer kullanıcılara da görünüyor.
 
Intagram ayrıca, Direct Mesaj üzerinden silinebilen fotoğrafları da hayata geçirdi. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, onları takip eden diğer kullanıcılara dilediği zaman silinebilen fotoğraflar gönderebilecek. 
 
Eğer fotoğrafı alan kişi ekran görüntüsü almaya kalkarsa, fotoğraf sahibine bilgi gidecek. Ayrıca kullanıcıya video gönderildiyse ve video tekrar izlenirse yine video sahibine bilgi ulaşacak. Mesajlar özelliği bugünden itibaren Instagram hesaplarında kullanıma açılıyor. Live video özelliği ise parti parti kullanıcıların hesaplarına ulaşacak.
 

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