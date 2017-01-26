INSTAGRAM'DA GÖĞÜS UCUNU YAKIP PAYLAŞTI

Instagram'da göğüs ucunu yakıp paylaştı

Dünyaca ünlü model Instagram'ın çıplaklık politikasını protesto için göğsünü yaktı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Avustralyalı model Imogen Anthony, Instagram'ın çıplaklık kurallarını protesto etmek için çakmakla göğsünü yaktı.

Avustralyalı model Imogen Anthony, salı günü Instagram hesabında sansürü ve cinsel eşitsizliği kınamak için göğsüne çakmak tuttuğu bir pozu paylaştı. Instagram'ın kullanıcı kullanım şartnamesi uyarınca kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak. Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılmasına karşın erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor. 25 yaşındaki model bu durumu daha önce de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla protesto etmişti.
 
"ERKEKLERE UYGULANAN KRİTERLER KADINLARA DA UYGULANMALI"
 
Imogen Anthony, 2012 yılında dünya çapında organize edilen 'göğüs uçlarına özgürlük' kampanyasına da destek vererek erkeklere uygulanan çıplaklık kriterlerinin kadınlar için de aynı şekilde geçerli olması çağrısında bulunmuştu. Geçen sene Instagram'da çıplak bir selfiesini paylaşan model: "Umuyorum ki yakın bir gelecekte kadınlar göğüslerini, şehvetini, cinselliğini ve vücut güzelliğini sorunsuz bir şekilde sergileyebilecekler. Bugünün kültürüne ve anlayışına göre, kendilerine saygısı olmayanların basit kadın, hayat kadını gibi aşağılayıcı ifadelerine maruz kalmadan gelecekte daha çok kabul görecekler " ifadelerini satırlara dökmüştü.

--2659621.jpeg
 
SİTENİN 'KISITLAYICI' POLİTİKASINI ÇIPLAK POZLARIYLA ELEŞTİRDİLER
 
Instagram'ın kısıtlamalarına tepki olarak çıplak fotoğraf paylaşan model Imogen Anthony tek yıldız isim değil. 'Neighbours' dizisinin yıldız oyuncusu Caitlin Stasey, Sırp televizyon oyuncusu Maca Diskrecija ve gezgin Magdalena Wosinska da sosyal paylaşım sitesinin kısıtlayıcı politikasına karşı çıplak fotoğraflar paylaştı.

396
Polis cenazesindeki o genç kız konuştuPolis cenazesindeki o genç kız konuştu
İtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandıİtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandı
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !
'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !
Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!
Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS