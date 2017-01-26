Instagram'da göğüs ucunu yakıp paylaştı

Avustralyalı model Imogen Anthony, Instagram'ın çıplaklık kurallarını protesto etmek için çakmakla göğsünü yaktı.

Avustralyalı model Imogen Anthony, salı günü Instagram hesabında sansürü ve cinsel eşitsizliği kınamak için göğsüne çakmak tuttuğu bir pozu paylaştı. Instagram'ın kullanıcı kullanım şartnamesi uyarınca kadın göğüs uçlarını gösteren fotoğrafların yayınlanması yasak. Bu tarz fotoğraflar 'sakıncalı içerik' olarak sınıflandırılmasına karşın erkek göğsünü gösteren fotoğraflara izin veriliyor. 25 yaşındaki model bu durumu daha önce de Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla protesto etmişti.



"ERKEKLERE UYGULANAN KRİTERLER KADINLARA DA UYGULANMALI"



Imogen Anthony, 2012 yılında dünya çapında organize edilen 'göğüs uçlarına özgürlük' kampanyasına da destek vererek erkeklere uygulanan çıplaklık kriterlerinin kadınlar için de aynı şekilde geçerli olması çağrısında bulunmuştu. Geçen sene Instagram'da çıplak bir selfiesini paylaşan model: "Umuyorum ki yakın bir gelecekte kadınlar göğüslerini, şehvetini, cinselliğini ve vücut güzelliğini sorunsuz bir şekilde sergileyebilecekler. Bugünün kültürüne ve anlayışına göre, kendilerine saygısı olmayanların basit kadın, hayat kadını gibi aşağılayıcı ifadelerine maruz kalmadan gelecekte daha çok kabul görecekler " ifadelerini satırlara dökmüştü.





SİTENİN 'KISITLAYICI' POLİTİKASINI ÇIPLAK POZLARIYLA ELEŞTİRDİLER



Instagram'ın kısıtlamalarına tepki olarak çıplak fotoğraf paylaşan model Imogen Anthony tek yıldız isim değil. 'Neighbours' dizisinin yıldız oyuncusu Caitlin Stasey, Sırp televizyon oyuncusu Maca Diskrecija ve gezgin Magdalena Wosinska da sosyal paylaşım sitesinin kısıtlayıcı politikasına karşı çıplak fotoğraflar paylaştı.