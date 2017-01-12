Instagram'da yeni dönem başlıyor



Ekim ayında günde 100 milyon insanın kullandığı Instagram Hikayeleri, bugün günde 150 milyon insan tarafından kullanılıyor. Her beş hikayeden birinin, izleyicilerden direkt mesaj aldığını da açıklayan Facebook, özellikle etkileşim konusunda iddialı olduklarını vurguladı.



Facebook, hızlı bir şekilde Instagram'a eklediği ve büyüttüğü hikayeler özelliğinden, şimdi de reklamlarla para kazanacak. Instagram artık, hikayelerde de reklamlar gösterecek. Hikayelerden link alma ve direkt mesaj üzerinden firmalarla iletişim kurma noktasında, şirketlere gösterimden farklı olarak ek imkanlar sunulacak.



Instagram kullanan insanların yüzde 70’i bir işletmeyi takip ediyor ve platformda en çok izlenen hikayelerin üçte biri işletmelerin paylaştığı hikayeler.



Hikayelerin yaklaşık yüzde 70’i sesli bir şekilde izlenirken, yüzde 25’i Boomerang videolarından oluşuyor. Bu yüzden Instagram, Facebook için oldukça ciddi bir reklam kapısı.



Global olarak kullanıma sunulan hikaye İstatistikleri sayesinde Instagram’da işletme profili bulunan işletmeler her hikaye için erişim, etkileşim, yanıtlar ve görüntülenme rakamları gibi verileri görüntüleyebilecek. Bu istatistikleri görüntüleyerek, hedef kitlelerine daha uygun, onlar için daha anlamlı içerikler oluşturabilecek.



Instagram aynı zamanda hikayelerde tam ekran reklamları da test etmeye başlıyor. Hedefleme, erişim ve ölçümleme gibi özelliklere sahip olacak olan reklamlar ile işletmeler hikayeleri izleyen insanların ilgi alanlarına uygun içerikler oluşturabilecek. Hikayelerin yaklaşık yüzde 70’inin sesli izlendiği göz önünde bulundurulduğunda, kapsayıcı, tam ekran reklamlar insanların daha önce deneyimlemediği bir yakınlık sağlıyor.

