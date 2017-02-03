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İNTERNET BANKACILIĞI GİDEREK BÜYÜYOR !

İnternet bankacılığı giderek büyüyor !

İnternet bankacılığında kayıtlı olan ve giriş yapan bireysel müşteri sayısı 2016 yılında 51 milyon 482 bin kişi oldu.

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İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 2016 yıl sonunda 51 milyon 482 bin kişiye ulaştı.

İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı  olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı 2016 yıl  sonu itibarıyla 51 milyon 482 bin kişi oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) "İnternet Bankacılığı ve Mobil  Bankacılık İstatistikleri - Aralık 2016" verilerini yayımladı.

TBB üyesi bankalardan internet bankacılığı hizmeti veren 28 banka ile  mobil bankacılık hizmeti veren 18 banka verisinden oluşturulan istatistiklere  göre internet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez  giriş işlemi yapmış toplam bireysel müşteri sayısı Aralık 2016 itibarıyla, 51  milyon 482 bin kişiye ulaştı.

Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam  bireysel müşteri sayısı ise 27 milyon 547 bin kişi oldu.

Ekim-Aralık 2016 döneminde 19 milyon bireysel müşteri en az bir kez  internet bankacılığı giriş işlemi yaptı. Bu miktar, toplam kayıtlı bireysel  müşteri sayısının yüzde 37'sini oluşturdu. Geçen yılın son çeyreğinde aktif  bireysel müşteri sayısı 2015'in aynı dönemine göre 2 milyon 907 bin kişi arttı.

İnternet bankacılığı için kayıt yaptıran ve en az bir kez giriş işlemi  yapmış toplam (bireysel ve kurumsal) müşterilerin yüzde 38'i Ekim-Aralık 2016  döneminde en az bir kez internet bankacılığı işlemi yaptı. Toplam aktif müşteri  sayısında bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 978 bin kişi artış  yaşandı.

İNTERNET BANKACILIĞI FİNANSAL İŞLEM TUTARI 1 TRİLYON LİRA

Geçen yılın son çeyreği itibarıyla internet bankacılığı hizmeti  kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi yaklaşık 149 milyon, tutarı ise 1 trilyon TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para  transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde 72'sini oluşturdu.

İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin  bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam işlem adedi 8 milyon, toplam işlem  hacmi ise 231 milyar TL arttı. Ekim-Aralık 2016 döneminde internet bankacılığı  ile gerçekleştirilen 11 milyon adet yatırım işleminin hacmi 186 milyar TL olarak  gerçekleşti.

Geçen yılın 4. çeyreğinde yapılan yatırım işlemleri hacminde birinci  sırayı 54 milyar TL tutarı ile (3,2 milyon adet işlem) döviz işlemleri aldı.  Bunu, vadeli hesaplar, yatırım fonları ve hisse senedi işlemleri izledi.

En yüksek ortalama işlem hacmi 54 bin TL ile Vadeli İşlem ve Opsiyon  Piyasası (VİOP) ve repo işlemlerinde gerçekleşti. Vadeli hesaplar için ortalama  işlem hacmi ise 50 bin TL oldu.

MOBİL MÜŞTERİ SAYISI 30,8 MİLYON

İnternet bankacılığı hizmetlerini kullanan aktif bireysel müşterilerin  yüzde 31'i ile aktif kurumsal/tüzel müşterilerin yüzde 35'i İstanbul'da  bulunurken, bu ili her iki müşteri grubunda da Ankara ve İzmir takip etti.

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez  giriş işlemi yapmış müşteri sayısı Aralık 2016 itibarıyla 30,8 milyon kişi oldu.  Bunların 19,2 milyonu (yüzde 62'si) Ekim-Aralık 2016 dönemi içerisinde en az bir  kez giriş işlemi yaptı. Son bir yıl içerisinde en az bir kez giriş işlemi yapmış  mobil bankacılık müşteri sayısı ise 24,5 milyon kişi oldu.

Ekim-Aralık 2016 döneminde mobil bankacılık ile gerçekleştirilen 8,5  milyon adet yatırım işleminin hacmi 93 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Aynı  dönemde mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam  adedi 158 milyon, tutarı ise 330 milyar TL oldu. EFT, havale ve döviz transferi  işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, finansal işlem hacminin yüzde  60'ını oluşturdu.

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