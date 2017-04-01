İnternet hızlanacak, cep ucuzlayacak

Hükûmet, “Ulusal Genişbant Stratejisi” ile iletişim ve haberleşme alınanda devrim niteliğinde adımlar atmaya hazırlanıyor. 2023 yılına kadar hayata geçirilecek düzenlemelerle tablet ve telefon üzerindeki vergi oranının kademeli olarak azaltılması hedeflenirken, internetin hızı da ortalama 100 megabit hıza çıkacak.



Türkiye gazetesinden Osman Çobanoğlu'nun haberine göre Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi Taslağı, ilgili kurum ve kuruluşlarının görüşüne açıldı. Almanya, Fransa, ABD, Japonya gibi ülkelerin yer aldığı 14 ülkenin genişbant strateji planları incelenerek oluşturulan eylem planında altyapı ve genişbantın yaygınlaştırılması noktasında önemli düzenlemeler öngörülüyor. Eylem planına göre engelliler, düşük gelirliler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların internete erişimi kolaylaştırılacak. Söz konusu gruplara yönelik, uygun fiyatlarda veya ücretsiz bilgi ve iletişim teknolojileri cihazlarının temin edilmesine yönelik projeler geliştirilecek. Bu gruplara, özel tarifelerle indirimli internet hizmeti sunulması da desteklenecek. Ayrıca 2023 yılına kadar 2G ve 3G’nin sona erdirilmesi planlanırken, ortalama 19 Mbps olan genişbant internet hızının da en az 100 megabit hızlara çıkarılması hedefleniyor. Genişbant elektronik haberleşmenin yaygınlaştırılması amacıyla akıllı telefon, tablet ve diğer abone cihazları üzerindeki sektörel vergi ve harçların kademeli olarak azaltılması da hedefler arasında yer alıyor.

Ayrıca Kablo TV’nin ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak. Bu kapsamda 2020 yılı sonuna kadar 32 şehir merkezine Kablo TV hizmeti verilecek. 2023 yılına kadar ise 81 ilin merkezinde, hane sayısının asgari yüzde 25’ine kadar Kablo TV altyapısı kurulması planlanıyor.

Telsiz ücreti kaldırılıyor

l Yapılacak düzenlemelerle altyapı telsiz ücretleri gözden geçirilecek. Abonelerden alınan telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin kaldırılması planlanıyor. Böylece internet daha da ucuzlayacak.

l Bulut bilişim yaygınlığı artırılacak. Üniversiteler, kuruluşlar, TSE ve özel sektörle yakın iş birliği sağlayacak bir platform oluşturulacak.

l Tüm işletmecilerin katılımının zorunlu olacağı güçlü bölgesel İnternet Değişim Noktaları kurulacak.

l Akıllı kentler programı geliştirilecek. Akıllı kentlere dönüşüm için stratejiler tespit edilecek.

l Akıllı ulaşım sistemleri geliştirilecek. Bu konuda fayda-maliyet analizleri yapılacak. Teşvik mekanizmaları hazırlanacak ve gerekli mevzuat hazırlanacak.

Fiber zorunlu hâle geliyor

Yapılacak düzenlemelerle okul, hastane, kamu binaları dâhil olmak üzere yeni binalara fiber erişim zorunlu olacak. Fiber ve bakır kabloların ortak kullanımının standart hâle getirilmesi için çalışmalar yapılacak. Fiber altyapının geliştirilmesi amacıyla kazı izini belirli bir dönem için sınırlandırılamayacak. Geçiş hakkı sözleşmeleri ise haklı ve objektif gerekçeler sunulmadan feshedilemeyecek. Öte yandan Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi’nin (EHABS) 2017 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Sistem devreye girdiğinde işletmeciler, fiber kabloların uzunluğu, kapasitesi, güzergâhı (Adres veya coğrafi yer bilgisi) gibi birçok bilgiye erişilebilecek. Bu bilgiler geçmişe dönük izlenebilecek.