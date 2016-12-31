İnternette Adil Kullanım Kotası kalkıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan yaptığı açıklamada internetteki Adil Kullanım Kotası'nın 2018'de kaldırılacağını açıkladı.

ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR ?

Adil Kullanım Kotası (AKK), internet kullanıcılarının şebeke kullanımı sırasında yoğun veri trafiği uygulayarak neden olabileceği teknik problemleri, hasarları ve ağdaki verimliliğin düşmesini önlemek amacıyla planlanmış bir uygulamadır.

Telekomünikasyon şirketleri bu uygulamayı genel olarak kullanıcılarının mağdur olmaması, aynı kalitede ve daha sağlıklı hizmet alabilmeleri için devreye alınan bir uygulama olarak tanımlamaktadır.

AKK NASIL ÇALIŞIYOR ?

Uygulamanın temel çalışma ilkesini, kullanıcıların belirli bir kullanım sınırından sonra internet hızlarını düşürerek, yoğun veri trafiğini engelleyebilmek için kullanıcılarını sınırlandırması olarak açıklayabiliriz. Örneğin normal şartlarda internetinden 20 mbps hız ile faydalanan kullanıcıya adil kullanım kotası çerçevesinde sunulan hizmetin, 5 gb kullanımdan sonrasındaki alacağı hizmetlerde hızının 5 mbps hıza düşürüleceği bir koşul olduğunu varsayalım; bu durumda 700 mb boyutundaki bir dosyayı ortalama 5 dakika gibi bir sürede indirebilirken, belirlenen 5 gb kullanım sınırı aşıldığında hızı 5 mbps hıza düşürüleceğinden, yine aynı boyuttaki dosyayı ortalama 19 dakikalık bir sürede indirebilecektir.