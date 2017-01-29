İnternette akılalmaz tuzak

İnternette sıkça karşımıza çıkan umut tacirleri, kendilerini medyum, hoca, aşk danışmanı, aile ve ilişki uzmanı olarak tanıtarak zor durumdaki insanları istismar ediyor. Kötü alışkanlıklar, aşk ve iş hayatınızda yaşanan sıkıntılardan sizi kurtaracaklarını iddia eden bu şahıslar, arayanların hem binlerce TL’sini alıyor hem de hayalleriyle oynuyor.



“Büyü yapmıyoruz. İnsanlar internette büyü diye arattığı için sitemize mecburen büyü yazıyoruz. Açıklama kısmına ise dua ile işlemleri gerçekleştirdiğimizi belirtiyoruz...” Milliyet'ten Burak Dursun'un haberine göre; Bu ifadeler internette kendini ‘hoca’ olarak tanıtan bir kişinin yardımcısına ait. Bu şahıslar, zor durumdaki insanları kandırarak hem paralarını alıp hem de hayalleriyle oynuyor. İnternetten müşteri çekmek için sevgilisinden ayrılana ‘72 saatte geri getirme garantisi’ bile veren bu şahıslar, insanları kandırmak için türlü numaralara başvuruyor.



‘Büyü yapmıyoruz’ diyor



Kimisi kendini ‘Türkiye’nin ilk ve tek medyumu’, kimisi de ‘resmi ve ruhsatlı medyum’ olarak tanıtan bu kişilere ulaşmak çok kolay. İnternette kendini Süleyman Seyitoğlu diye tanıtan bir kişiyi aradığımızda telefonu yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi açıyor. Adının Yusuf olduğunu söyleyen kişi, başlıyor anlatmaya:



“Büyü yapmıyoruz. Hocaefendi dualarla bu işlemi yapıyor. Doktor nasıl muayene etmeden size ilaç veremiyor, biz de durumunuza bakmadan işlem uygulayamıyoruz. Hangi işlemin ne zaman, nasıl yapılacağını anlamamız için önbakım yapılmalıdır. Bunun için de isim, soy isim, doğum yılınız, anne ve babanızın adını yazarak mesaj atın. Yarım saatte dönüş yapacağız. Eşler arasında yaşanan sıkıntılarda ‘bağlama, muhabbet celbi’ yapıyoruz. Bu dua ile yapılan bir işlem. ‘Büyü var’ diyor ama 100 kişiden 97’sinde bir şey çıkmıyor.” İzmir’de ofisi olduğunu söyleyen Medyum Ali Gücenmez, “İstiyorsanız randevu vereyim. Kuran’da yıldız karnenize bakalım gerekeni yapalım” diyor. 70 TL bakım ücreti aldığını belirten şahıs, “Bağlama büyüsü 500 TL’den başlıyor, 5 bin TL’ye kadar çıkıyor” diyerek bize aynı gün içinde randevu veriyor.



Sosyal medya üzerinden daha fazla müşteri çekmek için sevdiğinden ayrılana ‘72 saatte geri getirme garantisi’ bile veren şahıslar, insanları kandırmak için türlü numaralara başvuruyor.



‘2 gün içinde sonuç alırsınız’



“Ben Hollanda’dan yazıyorum. Medyum Hakan denen sahtekâra 800 euro gönderdim. Kendi sitesinde yazdığı olumlu yorumlara kanmıştım ama telefonlarımı açmadı. Araştırınca dolandırıcı olduğunu gördüm...”

İnternetteki dolandiricimedyum.com isimli sitede ‘Mügem’ isimli kullanıcının yaptığı bu yorum üzerine aradığımız şahıs, “Sevdiğiniz bir kişi var ve birlikte olamıyorsanız size ‘bağlama’ veya ‘şirinlik’ uygulaması yapabiliriz.

Allah’ın izniyle 2 gün içinde sonuç alırsınız. Bu işlemlerden hangisi size uygunsa onu yaparız. Tanesi 2 bin TL” derken ‘Pençeli Burak’ isimli kişi de internet sitesinde “Büyü kullanmadan sevgilinizle birleşin” ifadeleriyle insanları kandırmaya çalışıyor. Aradığımızda “Bu işleri ruh frekanslarını düzenleyerek yapıyorum ama detaylarını kimseye vermek zorunda değilim. Her ilmin kendine göre bir gizliliği vardır. Ben büyü kullanmadan eşler arasındaki sorunları çözüyorum. Sözleşme ile çalışıyorum. Aile işlerinden hizmet bedeli almıyorum ama işlemler için gerekli olan malzemelerin ücreti 850 TL” diyor.