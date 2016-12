İnternette büyük tehlike

Facebook, Twitter gibi popüler sosyal mecralara kurdukları siteler yoluyla ilanlar veren dolandırıcılar, ucuz fiyata satma vaadinde bulundukları ürün yerine satın alınmak istenen ürünle alakasız sahte eşyaları kargoya veriyor.



Ne fatura ne irsaliye



Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre; Tüketicileri mağdur eden sitelerden biri de www.outdoor-botlar.club. Adidas, New Balanca, The North Face gibi dünyaca ünlü markaların ürünlerini orijinal fiyatının çok altında satan sitedeki ürün yerine farklı ürün gönderen www.outdoor-botlar.club sitesinden The North Face marka ayakkabı siparişi veren bir tüketici, gönderilen paketi açınca şoka uğradı.



Kutudan outdoor ayakkabı yerine 2 adet yazlık sahte beyaz converse çıktı. Siparişi veren K.B. isimli tüketici, defalarca ürünü aldığı sitede bulunan telefonu aramasına rağmen telefonu kimsenin açmadığını belirterek duruma isyan etti. Aynı siteden alışveriş yapan Burak Güryalçın da sosyal medya hesabında sitenin ismini paylaşarak şunları yazdı: “Değerli sayfa üyeleri bu siteden alışveriş yapmayın. Kendileri dolandırıcıdır. 12.12.2016 tarihinde 1 adet North Face 1 adet salomon bot sipariş ettim. 13.11.2016 gönderdikleri ürünün ne olduğu belirsiz bir bot. Eşim 1 adet bota 179 TL kapıda ödeme yapmış. Parayı elden kargoya vermiş. Fatura da irsaliye de yok.



Ürünü aldığımız yeri arıyorum, ‘Bizim sitemizden almamışsınız’ diyorlar. Dişinizden tırnağınızdan ayırıp biriktirdiklerinizi bu giyim kuşam satan dolandırıcılarına kaptırmayın.” Dolandırılan tüketicilerin alışveriş yaptığı siteyi biz de aradık. Ancak telefona cevap veren olmadı. Arayanların telesekreter vasıtasıyla müşteri hizmetlerine aktarıldığı hatta, uzun bir süre beklenilmesine rağmen herhangi bir müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşılamıyor.