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İNTERNETTEN KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞ DÖNEMİ BİTİYOR

İnternetten kredi kartı ile alışveriş dönemi bitiyor

Kredi kartı ile internetten harcama 17 Ağustos'ta sona eriyor.

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BDDK tarafından alınan karar neticesinde bankalar müşterilerine kredi kartı gönderirken online alışveriş özelliği kapalı olarak gönderecek. Online alışveriş yapabilmek için ise kartın onaylattırılması gerekecek.

Müşteri ise kredi kartını aldıktan sonra banka müşteri hizmetleri ile görüşüp internet kullanımı için gerekli onayları vererek alışveriş yapabilecek.

Mevcut kartlar için ise müşterinin bankaya 17 Ağustos'a kadar onay vermesi gerekecek.

Onaylar yazılı ya da bazı bankaların yönlendirmesi ile telefon mesajı ile yapılabilecek.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ 68 MİLYAR DOLAR

Türkiye'de son verilere göre yaklaşık 176 milyon banka kartı ile kredi kartı bulunuyor.  2016 yılında internet üzerinden yapılan alış verişlerin tutarı 68,5 milyar liraya ulaştı.

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