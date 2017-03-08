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İNTERNETTEN SATMAK İSTERKEN YAKALANDI

İnternetten satmak isterken yakalandı

İnternet üzerinden "gökdoğan satmak" isteyen bir kişiye 7 bin 863 TL ceza kesildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, satışı yasak olan gökdoğana internet üzerinden müşteri arayan şahsa 7 bin 863 TL para cezası kesti.

Özellikle internet üzerinden ticareti yasak hayvanların satışına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerle öne çıkan İstanbul Koruma Kontrol Şefliği ekipleri son olarak gökdoğan operasyonu gerçekleştirdi.

İ.H. isimli şahsın sosyal paylaşım sitesi facebook üzerinden yayınladığı ilandan yola çıkarak alıcı rolünde irtibat kuran ekipler İ.H. ile kuşu almak için 2 bin TL karşılığında randevulaştı. Buluşma noktasında satıcıya suçüstü yapan ekipler, kuşu teslim alırken koruma altındaki hayvanı sattığı gerekçesiyle İ.H.'yi 7 bin 863 TL para cezasına çarptırdı. Gökdoğan ise bir süre sonra ekiplerce ormana salınarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

İHA
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