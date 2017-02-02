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İNTİBAK TALEBİ ANAYASA MAHKEMESİ'NDE

İntibak talebi Anayasa Mahkemesi'nde

Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı intibakı Anayasa Mahkemesine taşıdı.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı, 2000'den sonra emekli olanların da intibaktan yararlanabilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesine müracaat etti.

TÜED'den yapılan yazılı açıklamada, üyeleri Avcı'nın 2000 öncesi emekli olanlara yapılan intibakın, 2000 sonrası emekli olanlara da uygulanması için bir süre önce Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurduğu anımsatıldı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun başvuruyu haklı bulması üzerine Avcı'nın Ankara İş Mahkemesinde dava açtığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İş Mahkemesi davayı reddetti. Üyemiz Avcı adına derneğimizin Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu Yargıtaya başvurdu. Yargıtayın İş Mahkemesinin kararını onaması üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı."

Açıklamada, talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiği vurgulanarak, şunları kaydedildi:

"2000 öncesi intibakın yürürlük maddesi iptal olduğunda 2000 sonrası emekliler de bu haktan yararlanma imkanı bulacaktır. Türkiye Emekliler Derneği olarak 2000 öncesi emeklilerimizin intibak hakkını kesintisiz bir mücadele sürdürerek almıştık. Görüldüğü gibi 2000 sonrası emeklilerimiz için de bu mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz.

Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, yaşanan bu haksızlığı kısa sürede sonlandıracak bir karar verir ve emeklilerimiz de 2017 yılı içerisinde intibak haklarına kavuşur."

AA
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