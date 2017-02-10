İntihar eden yaşlı çiftin oğlu şoke etti

Mal varlıklarını satıp ihtiyacı olanlara dağıtan Altan ve Ülker Çetin çifti, bir hafta tatil yaptıkları Çeşme’de el ele denize atlayarak hayatlarına son verdi. Oğullarına Whatsapp üzerinden, 'Hoşça kal' mesajı gönderen yaşlı çifte oğullarının verdiği, "Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" yanıtı dikkat çekti.

Sabah gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, Balıkesir Akçay'dan geçen hafta İzmir Çeşme'ye gelerek bir otele yerleşen Altan Çetin (70) ile emekli öğretmen eşi Ülker Çetin (68), 6 Şubat Pazartesi gecesi, saat 01.04'te yurtdışında yaşayan oğullarına "Eşyalarımızı ve arabamızı sattık. Bankadaki paramızla birlikte ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Geride hiçbir anı bile kalmadı. Şimdi gidiyoruz. Hoşça kal" diye Whatsapp mesajı yazdı.

2 DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ



Oğulları da iki dakika sonra bu mesaja, "Hastasınız siz, aynı anneannem gibi, canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden" cevabını verdi. Ardından otel yönetimi ve adli mercilere yönelik iki intihar mektubu yazıp birlikte imzalayan çift, otel çalışanlarına da zarf içinde bahşiş bırakmayı ihmal etmedi. Diğer eşyaları ile cep telefonlarını da odada bırakan çift, güvenlik kamerası kayıtlarına göre saat 01.40 sıralarında otelin arkasındaki restoran kapısından el ele çıkarak plaja doğru gitti.

BİRER SAAT ARAYLA BULUNDULAR



Birkaç yakınlarına da intihar edeceklerine dair mesaj gönderdikleri belirlenen çiftten haber alınamadı. Üç gündür jandarma tarafından karadan, sahip güvenlik ekipleri tarafından da denizden aranan çiftin cesetleri, dün öğle saatlerinde Aya Yorgi Koyu'ndaki bir sitenin sahilinde birer saat arayla bulundu.

OTEL GÖREVLİSİ: KENDİLERİNİ ÇOK SEVMİŞTİK

Çetin çiftinin mutlu bir tatil geçirdiklerini söyleyen otel görevlisi, "Kendilerini çok sevmiştik" dedi. Bu arada olayla ilgili olarak yaşlı çiftin cesedi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaşlı çiftin en son el ele yürüyüp deniz kıyısına gittiklerinin görüldüğü oteldeki güvenlik kamerası kayıtlarına polis incelenmek üzere el koydu. Bunun yanı sıra, yine çiftin yakınlarına ulaşmaya çalışan polis, odadaki eşyasını da adli emanete teslim edilmek üzere aldı. Polis ayrıca, otel görevlilerinin yanı sıra, çiftin cenazelerini teslim almaya gelecek yakınlarının da ifadesine başvuracak.