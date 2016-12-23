İNTİHAR GİRİŞİMİNİN ARDINDAKİ ACI GERÇEK

İntihar girişiminin ardındaki acı gerçek

Adana'da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yargın merdivenine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası yangın merdivenine çıkan bir kişinin intihar etmek istediğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler binanın damına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabası devam ederken itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. Bu arada, üniversite öğrencileri de intihar girişimini film izler gibi izledi. Polis, isminin Mehmet Heyder (28) olduğu öğrenilen şahsı yaklaşık 1 saat süren çabadan sonra yardım sözü vererek ikna etti.

Yangın merdiveninden indirilen Heyder, Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü. Burada yapılan görüşmede Mehmet Heyder'in 2008 yılında Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu'da vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü PKK'lıların konvoya ateş açması sonucu ayağından yaralanıp gazi olduğunu söylediği belirtildi.
Eşi Fatma Heyder (27) ve 2.5 yaşındaki kızı Sude Naz'ın tedavi edilmesi için yangın merdivenine çıktığını söyleyen Heyder'in 2010'dan bugüne kadar çeşitli şehirlerde 15 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 

İHA
722
Putin'den korkutan açıklama !Putin'den korkutan açıklama !
İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacakİlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
Rusya'dan "Karlov" açıklamasıRusya'dan "Karlov" açıklaması
Adana'da korkunç olay ! Beraat ettiAdana'da korkunç olay ! Beraat etti
"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı
Yakalanan oğlu için polise gözyaşı döktüYakalanan oğlu için polise gözyaşı döktü
TSK El Bab'tan çekildi mi ? Yanıt geldiTSK El Bab'tan çekildi mi ? Yanıt geldi
Engelli çete üyesi halk otobüsünü kurşunladıEngelli çete üyesi halk otobüsünü kurşunladı
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS