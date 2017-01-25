İntihara kalkışan genç kız hastanede öldü

Kastamonu'nun Doğanyurt İlçesi'nde nişanlısı ile ayrıldıkları için bunalıma girip tabancayla kendini vuran 18 yaşındaki Havva Y., hastanede öldü.

İlçeye bağlı Küçüktepe Köyü'nde oturan Havva Y., önceki gün annesi ve kardeşi evdeyken odasına geçip babasına ait tabancayı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan Havva Y., çağrılan ambulansla önce İnebolu Devlet Hastanesi, ardından da Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Havva Y., bugün yaşamını yitirdi.

Havva Y.'nin, olaydan 2 gün önce 6 aylık nişanlısı ile ayrıldıkları için bunalıma girerek intihara kalkıştığı ileri sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.